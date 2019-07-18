Дан старт строительству первой в мире трансграничной канатной дороги между Россией и КНР

Первая в мире трансграничная канатная дорога соединит Хэйхэ и Благовещенск. Сегодня дан старт реализации уникального проекта, не имеющего аналогов. Впервые канатная дорога объединит две страны. Это событие уже стало историческим. Торжественная церемония прошла на на дрейфующем судне посреди реки Амур.

Инвесторы и главы пограничных территорий нажали символическую кнопку "Пуск". Строительство фуникулёра станет импульсом для еще более интенсивного сотрудничества государств в различных сферах, и в первую очередь, развитию экономик провинции Хэйлунцзян и Приамурья. Сейчас между Хэйхэ и Благовещенском курсируют посезонные автобусы и суда, но в ближайшие несколько лет все желающие смогут пересечь Амур не только по новому автомобильному мосту, но и по будущей канатной дороге.

"Со своей стороны мы окажем всяческую поддержку проекту. Только за прошлый год к нам Китая приехали более 100 тысяч туристов. Теперь я думаю число желающих посетить Россию и наооборот должно увеличиться на порядок", — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Мне кажется, что эта канатная дорога поможет дальнейшему сотрудничеству провинции Хэйлунцзян и Амурской области. Нам бы хотелось, чтобы люди в наши города приезжало как можно больше туристов", — прокомментировал первый зампредседателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао.

Процесс заливки бетонных оснований для будущих международных терминалов траслировался на специально установленных экранах. Работы проходили одновременно на двух берегах Амура.

"В настоящий момент этот проект не имеет аналогов в мире. Техническое задание уже разработано. В открытом конкурсе приняли участие более сорока международных компаний. Главная задача — использовать этот проект именно в качестве городского транспорта", — заявил исполнительный директор компании-инвестора Владимир Коновалов.

Общая длина будущей "канатки" составит около одного километра. Сооружение будет действовать по принципу фуникулера. Проходящие над Амуром кабинки будут вмещать до 60 пассажиров. Рейсы будут ходить с интервалом около 15 минут часа. За день пересечь границу смогут до сечи тысяч туристов. Терминалы будут располагаться в центральных кварталах Хэйхэ и Благовещенска.

Заключительные проектные изыскания планируют завершить в этом году. А уже со следующего строительство перейдет в активную фазу. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2022 год.