Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

У маленького Тимура из Ростова-на-Дону врожденный латентный сустав костей левой голени. Мальчик не может даже встать на больную ногу без специального приспособления. Проведенная в России коррекционная операция прошла неудачно, кость продолжает разрушаться. Вернуть ребенку возможность ходить вызвались врачи из США, но для этого требуется собрать 3 миллиона рублей. Для семьи это неподъемная сумма.

ПОМОЧЬ РАДЖАБОВУ ТИМУРУ

Тимур родился 23 октября 2017 года. Искривление в области голени родители заметили, когда малышу исполнился месяц. Врачи долго обследовали ребенка, собирали консилиумы. В итоге диагноз прозвучал как приговор — нейрофиброматоз и ложный латентный сустав левой голени.

"Врачи сказали: мамочка, ну вот такой у вас ребенок. Готовьтесь к многочисленным операциям, так как прогноз неизвестен. Земля ушла у меня из-под ног, когда я поняла, какая беда настила мою семью", — рассказывает мама Тимура.

В Ростове-на-Дону никто не взялся оперировать ребенка, и тогда семья отправилась в Санкт-Петербург, где Тимуру попытались укрепить кости голени специальными трансплантатами. Однако они не прижились, кость продолжает разрушаться. Сейчас ребенку 1 год и 7 месяцев. Тимур может встать на ноги только с помощью специального ортеза, однако для ребенка это сплошное мучение.

Помочь ребенку согласился доктор Дрор Пейле, оперирующий в клинике Святой Марии в США (штат Флорида). По словам специалиста, важно провести лечение как можно скорее, до того, как проявятся проблемы с укорочением и деформацией голеностопа.

С помощью благотворительного фонда удалось собрать уже больше половины стоимости операции. Тимура ждут в клинике в октябре этого года. Однако, чтобы операция все-таки состоялась, нужно найти еще 3 миллиона рублей.

"Доктор дает гарантию, что после его операции Тимур будет не только ходить, но и бегать, и вести полноценный образ жизни! Ведь так сложно, когда твой малыш не может сделать даже шаг, этому горю нет объяснения, это великая беда! От здоровой и счастливой жизни ребенка отделяет только эта сумма. Мир не без добрых людей, я прошу всех неравнодушных людей помочь нам справится с нашей бедой. Умоляю вас, помогите моему сыночку побежать своими ножками!", — просит мама Тимура.

ПОМОЧЬ РАДЖАБОВУ ТИМУРУ

Помочь ребенку можно, отправив СМС на номер 3434 со словом "Помогаю" и суммой пожертвования (например: "Помогаю 300"). Сумма пожертвования может быть от 10 до 5 000 тысяч.

Также можно сделать взнос через "Сбербанк-онлайн". В назначении платежа необходимо указать "Благотворительное пожертвование для Раджабова Тимура".