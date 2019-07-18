Новости Общество

Все видео этой рубрики
18 июля 201914:58

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

У маленького Тимура из Ростова-на-Дону врожденный латентный сустав костей левой голени. Мальчик не может даже встать на больную ногу без специального приспособления. Проведенная в России коррекционная операция прошла неудачно, кость продолжает разрушаться. Вернуть ребенку возможность ходить вызвались врачи из США, но для этого требуется собрать 3 миллиона рублей. Для семьи это неподъемная сумма.

ПОМОЧЬ РАДЖАБОВУ ТИМУРУ

Тимур родился 23 октября 2017 года. Искривление в области голени родители заметили, когда малышу исполнился месяц. Врачи долго обследовали ребенка, собирали консилиумы. В итоге диагноз прозвучал как приговор — нейрофиброматоз и ложный латентный сустав левой голени.

"Врачи сказали: мамочка, ну вот такой у вас ребенок. Готовьтесь к многочисленным операциям, так как прогноз неизвестен. Земля ушла у меня из-под ног, когда я поняла, какая беда настила мою семью", — рассказывает мама Тимура.

В Ростове-на-Дону никто не взялся оперировать ребенка, и тогда семья отправилась в Санкт-Петербург, где Тимуру попытались укрепить кости голени специальными трансплантатами. Однако они не прижились, кость продолжает разрушаться. Сейчас ребенку 1 год и 7 месяцев. Тимур может встать на ноги только с помощью специального ортеза, однако для ребенка это сплошное мучение.

Помочь ребенку согласился доктор Дрор Пейле, оперирующий в клинике Святой Марии в США (штат Флорида). По словам специалиста, важно провести лечение как можно скорее, до того, как проявятся проблемы с укорочением и деформацией голеностопа.

С помощью благотворительного фонда удалось собрать уже больше половины стоимости операции. Тимура ждут в клинике в октябре этого года. Однако, чтобы операция все-таки состоялась, нужно найти еще 3 миллиона рублей.

"Доктор дает гарантию, что после его операции Тимур будет не только ходить, но и бегать, и вести полноценный образ жизни! Ведь так сложно, когда твой малыш не может сделать даже шаг, этому горю нет объяснения, это великая беда! От здоровой и счастливой жизни ребенка отделяет только эта сумма. Мир не без добрых людей, я прошу всех неравнодушных людей помочь нам справится с нашей бедой. Умоляю вас, помогите моему сыночку побежать своими ножками!", — просит мама Тимура.

ПОМОЧЬ РАДЖАБОВУ ТИМУРУ

Помочь ребенку можно, отправив СМС на номер 3434 со словом "Помогаю" и суммой пожертвования (например: "Помогаю 300"). Сумма пожертвования может быть от 10 до 5 000 тысяч.

Также можно сделать взнос через "Сбербанк-онлайн". В назначении платежа необходимо указать "Благотворительное пожертвование для Раджабова Тимура".

Сейчас

15:31

На Крымском мосту завершена смычка рельсов

15:04

Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области

13:38

Льготу на пальмовое масло отменят в течение недели

13:28

Иран задержал очередной танкер с контрабандным топливом

12:36

Песков сообщил, когда Путин может встретиться с Зеленским

09:56

Шереметьево проверяют после звонка о бомбе

08:43

На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области

Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области

30 минут назад
"Ненавижу воровство": поджигатель студии аниме объяснил свое преступление

"Ненавижу воровство": поджигатель студии аниме объяснил свое преступление

1 час назад
Иран задержал очередной танкер с контрабандным топливом

Иран задержал очередной танкер с контрабандным топливом

2 часа назад
Продукты с "пальмой" подорожают: льготу отменят в течение недели

Продукты с "пальмой" подорожают: льготу отменят в течение недели

1 час назад
СПЧ об усыновленных гей-парой детях: если нет насилия, разрушать их мир нельзя

СПЧ об усыновленных гей-парой детях: если нет насилия, разрушать их мир нельзя

1 час назад
09.09.19. Угрожает ли Земле опасный QV89?

09.09.19. Угрожает ли Земле опасный QV89?

2 часа назад
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

28 минут назад
От слов к делу: Зверев голыми руками собрал мусор на Байкале

От слов к делу: Зверев голыми руками собрал мусор на Байкале

1 час назад
Мэрия Москвы хочет получить с Церетели 55 миллионов

Мэрия Москвы хочет получить с Церетели 55 миллионов

1 час назад
Рынок нефти на пороге затяжного падения

Рынок нефти на пороге затяжного падения

10 часов назад
Их сразу бить не будут. Экс-заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Их сразу бить не будут. Экс-заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

4 часа назад
Климатолог: страшное московское лето-2010 вернется в течение пятилетки

Климатолог: страшное московское лето-2010 вернется в течение пятилетки

3 часа назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Исследование: пользователи всё чаще "изменяют" айфонам

Исследование: пользователи всё чаще "изменяют" айфонам

17 минут назад
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

44 минуты назад
Instagram начал скрывать лайки на публикациях

Instagram начал скрывать лайки на публикациях

58 минут назад
В Кремле считают "паспортные" идеи Зеленского внутренним делом Украины

В Кремле считают "паспортные" идеи Зеленского внутренним делом Украины

1 час назад
Очередной фейк. Минобороны РФ опровергло сообщение агентства Reuters

Очередной фейк. Минобороны РФ опровергло сообщение агентства Reuters

1 час назад
Эстонский Тарту изменил герб перед концертом Metallica

Эстонский Тарту изменил герб перед концертом Metallica

2 часа назад
В Орле сбили 80-летнего велосипедиста. Видео

В Орле сбили 80-летнего велосипедиста. Видео

2 часа назад
Не встречка: появилось видео с регистратора "Приоры", сбившей пешехода в Саратове

Не встречка: появилось видео с регистратора "Приоры", сбившей пешехода в Саратове

2 часа назад
Названы размеры штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам

Названы размеры штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам

2 часа назад
Что делать студии Disney, когда закончатся мультфильмы для ремейков

Что делать студии Disney, когда закончатся мультфильмы для ремейков

2 часа назад
Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется

Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется

2 часа назад
Совместный просмотр фильмов сближает шимпанзе

Совместный просмотр фильмов сближает шимпанзе

3 часа назад
С конвейера сошел первый кроссовер Skoda Kamiq. Приедет ли он в Россию?

С конвейера сошел первый кроссовер Skoda Kamiq. Приедет ли он в Россию?

3 часа назад
ЧП на Калининской АЭС: первый и второй блок проверяют, четвертый - готов к работе

ЧП на Калининской АЭС: первый и второй блок проверяют, четвертый - готов к работе

3 часа назад
Российских киберспортсменов научат зарабатывать миллионы

Российских киберспортсменов научат зарабатывать миллионы

3 часа назад
Модная волна состаривания лиц добралась и до героев Disney

Модная волна состаривания лиц добралась и до героев Disney

3 часа назад
"Я не виноват ни в чем": в Москве задержали вооруженных налетчиков

"Я не виноват ни в чем": в Москве задержали вооруженных налетчиков

3 часа назад
Американского политика испугали российские "состаренные селфи"

Американского политика испугали российские "состаренные селфи"

4 часа назад
Водитель "Приоры" убил в Саратове пешехода на "зебре" и впечатался в троллейбус. Видео

Водитель "Приоры" убил в Саратове пешехода на "зебре" и впечатался в троллейбус. Видео

5 часов назад
СК возбудил дело против радикала, устроившего погром в Российском центре в Киеве

СК возбудил дело против радикала, устроившего погром в Российском центре в Киеве

5 часов назад
Сэкономить на контейнерах: приведет ли новая схема оплаты мусора к снижению платежей

Сэкономить на контейнерах: приведет ли новая схема оплаты мусора к снижению платежей

5 часов назад
Вести.net: российское приложение FaceApp вызвало подозрения на Западе

Вести.net: российское приложение FaceApp вызвало подозрения на Западе

5 часов назад
Вести.net: Илон Маск представил "USB-разъем для мозга"

Вести.net: Илон Маск представил "USB-разъем для мозга"

6 часов назад
Совсем запутались: новые результаты делают расширение Вселенной ещё более загадочным

Совсем запутались: новые результаты делают расширение Вселенной ещё более загадочным

6 часов назад
Bluetooth оказался "находкой для шпиона"

Bluetooth оказался "находкой для шпиона"

7 часов назад
Стирай детским! Роскачество назвало лучшие стиральные порошки для малышей

Стирай детским! Роскачество назвало лучшие стиральные порошки для малышей

7 часов назад
Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании

Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании

8 часов назад
Военные не прекращают восстановительные работы в Иркутской области

Военные не прекращают восстановительные работы в Иркутской области

9 часов назад
В Африке зафиксирована опасная вспышка лихорадки Эбола

В Африке зафиксирована опасная вспышка лихорадки Эбола

9 часов назад
Сергей Лавров: энергетическое сотрудничество не должно превращаться в арену сведения политических счетов

Сергей Лавров: энергетическое сотрудничество не должно превращаться в арену сведения политических счетов

11 часов назад
У берегов Южной Кореи потеряло ход российское судно

У берегов Южной Кореи потеряло ход российское судно

12 часов назад
Процедура импичмента Дональда Трампа заблокирована

Процедура импичмента Дональда Трампа заблокирована

13 часов назад
Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси

Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси

14 часов назад
Наркобарон Коротышка получил по заслугам

Наркобарон Коротышка получил по заслугам

15 часов назад