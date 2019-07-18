Поджигая студию аниме в Киото, преступник кричал: "Умрите!"

В сгоревшей студии аниме в Киото нашли тела еще 10 человек, ранее удалось извлечь тела 12 погибших. Один скончался в больнице. В итоге число жертв пожара выросло до 23 человек, передает ТАСС. 36 числятся пострадавшими. Всего на момент возгорания в трехэтажном здании находилось около 70 человек, нескольких пока не нашли.

В поджоге здания уже сознался местный 41-летний житель. Его мотивы пока не известны, но очевидцы рассказывают, что когда поджигатель разливал жидкость, похожую на бензин, он кричал: "Умрите!".

В тушении огня были задействованы 30 пожарных расчетов, пожар удалось потушить за 5 часов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.