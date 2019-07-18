Насильно отдали матери: в Башкирии девочку забрали у отца, не смотря на ее сопротивление

В Башкирии оживленно обсуждают видео, как 9-летнюю девочку в Кушнаревском районе несколько взрослых людей на руках насильно уносят в автомобиль и увозят. Выяснилось, что так исполнялось решение суда, постановившего, что ребенок должен жить с матерью.

По информации ГТРК "Башкортостан", родители девочки Яны развелись через 13 лет брака. Мать утверждает, что ее муж злоупотреблял спиртным и занимался рукоприкладством. В конце концов женщина собрала вещи, взяла детей и уехала к своим родным.

Вскоре мужчина свою дочь... выкрал, забрал к себе и целый год — все время, что Яна у него жила — настраивал девочку против матери.

В свою очередь, отец Яны говорит, что жил он со своей дочкой душа в душу, по ее собственному выбору, и никаких гадостей про свою бывшую жену он девочке не рассказывал.

Ситуацию попытался исправить глава района Руслан Гизатуллин. "Встретились со всеми сторонами и договорились, что дочь будет видеться с обоими родителями. Решил лично удостовериться, как себя чувствует ребенок. Девочка сейчас находится с матерью, здорова и невредима, отношения с мамой теплые", — обнадежил чиновник, рассказав о результатах своего вмешательства.