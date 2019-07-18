СПЧ об усыновленных гей-парой детях: если нет насилия, разрушать их мир нельзя
Правозащитники вступились за детей, которые еще 9 лет назад были усыновлены в семье нетрадиционной сексуальной ориентации, и сотрудников соцзащиты московского района Марьино, которые пропустили усыновление двух мальчиков гей-парой.
Ранее сообщалось, что в их отношении в Москве было возбуждено уголовное дело.
В комментарии РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева отметила, что у сотрудников органов опеки не было сомнений в том, что эти дети получали все необходимое и хорошо учились.
Кроме того, известно, что в их воспитании принимали участие бабушка и няня.
По ее словам, проверка, которая проводилась органами опеки столицы, свидетельствовала о том, что дети занимались во многих кружках, постоянно были в контакте с другими детьми, выезжали на отдых.
Сейчас по этому делу идут дополнительные проверки.
В Следственном комитете, однако, сотрудников соцзащиты московского района Марьино подозревают в халатности.
По мнению следствия, в этой паре "пропагандируются нетрадиционные отношения", которые формируют у детей "искаженные представления о семейных ценностях", а также наносят "вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".
В Совете при президенте РФ по правам человека во мнении по этому вопросу разошлись.
Зампредседателя СПЧ Евгений Бобров, например, заявил, что "гомосексуализм родителей может повредить духовному развитию детей", а "однополые браки являются отклонением от исконных семейных ценностей и искажают представление о них, особенно у детей".
"В случае исповедования так называемыми родителями нетрадиционных семейных отношений детей не следовало отдавать им на воспитание", — приводит слова Боброва пресс-служба СПЧ.
При этом ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора, со своей стороны, в комментарии "Интерфаксу" отметила, что воспитание детей однополой парой само по себе не должно являться поводом для уголовного расследования.
По ее словам, "работа правоохранительных органов — выявить виновных, если было насилие в отношении детей".
Но если насилия не было, то разрушать мир отношений, который был сформирован, нельзя, считает представитель СПЧ Ирина Киркора.
Что касается перспективы возбужденного уголовного дела, руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков в комментарии РИА Новости заявил: приговор ряд ли будет обвинительным.
Адвокат считает, что "это очень сомнительно с точки зрения квалификации обвинения".
"Если мы посмотрим на формулировку статьи "халатность", мы видим, что лицо, в отношении которого такое обвинение предъявлено, непрофессионально исполняло свои должностные обязанности, что привело к крупному ущербу", – пояснил адвокат.
Он добавил, что он не понимает, каким образом в данной ситуации складывается состав преступления. "Установлено ли, что соцработники знали о гомосексуальной паре? И если установлено, то каким образом?" – рассуждает юрист
Также вызывает вопросы, по его словам, какие конкретные действия, входящие в их профессиональные обязанности, они должны были предпринять?
"В таком случае должны быть специальные инструкции", — отмечает Грибаков.
"Вопрос возникает к следствию, — продолжает рассуждать адвокат. — Какой ущерб? Чем он выражается? У детей будет искаженное представление о реальности? Подпадает ли такая формулировка под признаки "халатности"? Большой вопрос".
Грибаков также добавил, что в данном деле нет дискриминации ЛГБТ-сообщества, потому что оно возбуждено не в отношении гомосексуальной пары, а в отношении соцработников.
Адвокат ЛГБТ-группы "Выход" Максим Оленичев, со своей стороны, осудил возбуждение Следственным комитетом уголовного дела в отношении сотрудника соцзащиты.
По его мнению, "это замещение реальной ситуации своими консервативными представлениями".
Юрист отмечает, что "само по себе усыновление однополыми парами не говорит о том, что внутри семьи пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения".
Оленичев привел зарубежную статистику (потому что российской быть в этом вопросе не может), согласно которой "дети, усыновленные в однополых парах, как правило, не копируют сексуальное поведение родителей".
То есть в подавляющем большинстве случаев они вырастают гетеросексуальными, рассказал адвокат.
Оленичев также сообщил, что ЛГБТ-группе "Выход" известна семья, о которой идет речь.
"Могу сказать, ссылаясь на заключение психолога, о том, что никакого сексуального насилия в этой семье не происходило", — заявил адвокат.
По словам Оленичева, сейчас "дети встревожены только фактом повышенного внимания к ним, но никаким образом не взаимоотношениями внутри семьи".
"Там отношения идеальные, ровные, родители заботятся о детях, предоставляя им образование, воспитание и те возможности, которые у них есть", — рассказал юрист.
Как сообщал ранее СК, мужчина воспитывает двух малолетних детей в условиях проживания с другим мужчиной с 2010 года.
В России запрет на усыновление детей однополыми парами был подписан президентом позже – летом 2013 года.
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