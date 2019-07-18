Кремль: "всех на всех" хорошая формула, но первым шагом должно быть освобождение Вышинского

Освобождение журналиста Кирилла Вышинского станет прекрасным первым шагом в процессе нормализации отношений между Москвой и Киевом. После этого уже можно думать об обмене "всех на всех", считает Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что восстановление отношений двух стран можно начинать с освобождения украинских моряков, пишет агентство ТАСС.

Песков уточнил, что во время переговоров Путина и Зеленского форма обмена "все на всех" обсуждалась. Она идеальна, и в конце концов необходимо к ней прийти, считают главы двух стран.



Впрочем, понимание этого принципа у Украины и России разное: в Москве "всеми" считают одних, а в Киеве — других людей, добавил Песков.

Напомним, Кирилл Вышинский был арестован в мае 2018 года. Власти Украины обвиняют журналиста в государственной измене.

Экипажи украинских бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" были арестованы в ноябре 2018 года, когда они пытали незаконно пересечь российскую границу.