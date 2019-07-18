Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, которым устанавливается возможность временно ограничивать право на выезд из страны бывших сотрудников Федеральной службы безопасности.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.

Парламентарий сообщил, что данное правило может быть распространено на тех, кто боролся с международным терроризмом, наркомафией, торговцами оружием.

Пискарев отметил, что имеются факты того, что бывшие сотрудники российских спецслужб задерживаются и осуждаются за рубежом за сам факт службы в органах государственной безопасности РФ.

По его словам, данная законодательная инициатива призвана защитить таких граждан.

Соавторами предложения стали также первый заместитель главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, зампред комитета Александр Хинштейн и первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.