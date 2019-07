Баскетболисты Маркович и Крокер покинули "Химки"

Серб Стефан Маркович и американец Тони Крокер в связи с истечением срока действия личных контрактов покинули подмосковный баскетбольный клуб "Химки".

Маркович защищал цвета "желто-синих" два года, а Крокер стал игроком российской команды в прошлом году. В составе "Химок" серб сыграл в 51-м матче, набирая в среднем 6,2 очка и отдавая 4,7 передач, а Тони провел 61 игру, набирая в среднем 9,5 очков.

