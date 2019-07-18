Не встречка: появилось видео с регистратора "Приоры", сбившей пешехода в Саратове

Утром в Саратове "Приора" сбила пешехода на "зебре" и врезалась во встречный троллейбус. Появилось видео момента аварии, снятое регистратором, установленным в автомобиле виновника ДТП.

На опубликованных кадрах видно, что водитель легковушки на большой скорости опережал попутный троллейбус, остановившийся на пешеходном переходе перед перекрестком.

Из-за него внезапно вышла женщина и сразу попала под колеса легковушки, которая затем врезалась во встречный троллейбус.

В результате аварии пешеход — 47-летняя местная жительница — умер на месте. Водитель "Приоры" получил травмы и был госпитализирован.