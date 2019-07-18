Продукты с "пальмой" подорожают: льготу отменят в течение недели

Все фракции Госдумы РФ поддерживают поправки в законодательство, отменяющие льготный НДС на пальмовое масло, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

"Рассмотрим этот вопрос, учитывая поддержку со стороны всех фракций, надеемся, что это решение будет принято, и мы уже до конца весенней сессии будет иметь решение", — отметил парламентарий.

Сейчас для производителей действует пониженная ставка налога на добавленную стоимость на многие продукты питания. Однако после многочисленных жалоб от граждан было решено исключить из этого списка те продукты, в составе которых есть пальмовое масло. Если закон примут, товары с пальмовым маслом будут облагаться ставкой НДС в 20%.

По мнению Володина, средства, полученные от повышения НДС на пальмовое масло, направить на поддержку российских производителей молока, передает ТАСС.

Между тем, исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев уверен, что экономических оснований для отмены льготного налогового режима для пальмового масла нет.

"По нашей оценке, никакого положительного эффекта не будет. Только отрицательный", — сообщил Мальцев, отметив, что данный шаг может привести к незначительному росту цен и снижению выпуска продуктов с заменителем молочного жир.