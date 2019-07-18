"Ненавижу воровство": поджигатель студии аниме объяснил свое преступление

В студию аниме японского города Киото, в которой произошел пожар, неоднократно поступали угрозы. Об этом рассказал директор организации. Сейчас следователи склоняются к версии того, что это был умышленный поджог. В результате трагедии 23 человека погибли, 35 пострадали.

Клубы черного дыма повалили из окон трехэтажного здания в 10:30 утра, после того, как из соседних домов в Киото услышали несколько взрывов. Через считанные минуты все помещения студии по производству мультфильмов аниме была в огне. В этот момент внутри находились около 70 человек, включая 41-летнего мужчину с канистрами с жидким веществом, предположительно с бензином. "Умрите" — единственное слово, которое очевидцы слышали от поджигателя перед тем, как он бросил в разлитое горючее зажигалку.

Люди могли рассчитывать только на себя. До приезда пожарных машин и медиков от ожогов и угарного газа погибли не менее 13 человек. Пострадавших выносили завернутыми в одеяла. Около сорока госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, в том числе виновник пожара.

Полиция сообщает, что после допроса в больнице он признал вину. Человек явно продумывал свое преступление — на месте пожарища стражи порядка обнаружили несколько ножей.

Сгоревшее здание принадлежало компании "КиоАни". Основанная почти тридцать лет назад студия произвела множество популярных аниме-сериалов. Такие, как "К-On!" или очень известный среди любителей этого жанра "Меланхолия Харухи Судзумии". Так или иначе, их мультфильмы посвящены жизни японских школьников и основаны на комиксах манга.

Что подтолкнуло поджигателя на это чудовищное преступление, остается только гадать. На вопрос следователей, он лишь ответил, что ненавидит воровство.