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18 июля 201914:35

Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на чемпионате мира

EPA

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Россиянки за исполнение программы "Паук" получили 97,5000 балла, второе место заняли китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь (95,7667), а бронзовые медали достались Анастасии Савчук и Марте Фединой из Украины (94,100).

Напомним, Ромашина завоевала 21-ю медаль чемпионата мира, она является самой титулованной синхронисткой в истории. Для Колесниченко эта победа стала 16-й на мировых первенствах. Ранее российский дуэт стал первым в технической программе в соревнованиях дуэтов.

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