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18 июля 201915:45

Лечение от наркомании по-омски: гири - на ноги, наручниками - к кровати

om1.ru

В Омске сотрудники Росгвардии освободили из Центра психологической помощи и реабилитации "Очаг" восьмерых мужчин, которых удерживали там против их воли, пытаясь излечить от алкоголизма и наркомании.

Для того, чтобы пациенты не сбежали, на окнах помещений, закрытых на замки, стояли железные решетки, к кроватям их приковывали наручниками, а на ноги навешивали гири.

Если они пытались сопротивляться, мужчин жестоко избивали. Позвонить "на волю" тоже было невозможно.

За такие "услуги" с родственников алко- и наркозависимых лиц организаторы "Очага" брали ежемесячную плату от 15 до 20 тысяч рублей.

В отношении сотрудников этого центра возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору", сообщает управление СК РФ по Омской области.

По версии следствия, отделения "Очага" действовали с 2017 года в поселках Чернолучье и Камышловский.

Руководитель "Очага" при этом не имел медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность и не обладал специальными знаниями и методиками лечения от алкогольной и наркотический зависимости.

При этом он вместе с напарником и другими лицами, ранее страдавшими от наркотической зависимости, проводил реабилитационные мероприятия в помещениях центра.

Также следователям стало известно, что в сентябре 2018 года подозреваемые, обещая жительнице Омска избавить ее 25-летнего сына от наркомании, избили молодого человека, связали руки скотчем, насильно посадили в автомобиль и увезли в расположенный за городом реабилитационный центр.

Там они удерживали молодого человека почти год.

В настоящее время по данному уголовному делу признаны потерпевшими 8 мужчин, устанавливаются личностей всех граждан, проходивших псевдолечение в "Очаге" против своей воли.

Подозреваемыми по уголовном делу проходят руководитель центра и его ранее судимый напарник.

У подозреваемых обнаружены и изъяты газовый пистолет и огнестрельное оружие, а также сильнодействующие медицинские препараты.

Руководитель "Очага" помещен под домашний арест, а его ранее судимый напарник заключен под стражу.

Несколько лет назад громкий скандал сопровождал реабилитационный центр в Екатеринбурге, основателем которого был Евгений Ройзман, ставший впоследствии мэром города).

После расследования, весной 2015 года, четыре с половиной года колонии общего режима получил вице-президент фонда "Город без наркотиков" Евгений Маленкин. Впоследствии срок ему сократили до трех лет, а летом 2016 года областной суд вынес решение о его условно-досрочном освобождении.

Позже в одном из интервью он сказал, что "сидел ради Ройзмана" – чтобы оградить его от уголовного преследования. Однако после освобождения, признался Маленкин, они с Ройзманом практически не встречались.

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