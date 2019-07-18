Андре Шюррле попал в сферу интересов "Спартака" и "Локомотива"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. На 28-летнего немца претендуют сразу два московских клуба – "Спартак" и "Локомотив".

Железнодорожники рассматривают как покупку, так и аренду хавбека. Как сообщает "Чемпионат.com", сам футболист и его супруга Анна Шарыпова не против переехать в Россию.

Ранее Шюррле выступал за немецкие "Майнц", "Байер", и "Вольфсбург", а также за английские "Челси" и "Фулхэм", в который он перебрался на правах аренды летом 2018 года. В составе "дачников" Андре принял участие в 25 играх во всех турнирах и забил шесть мячей. Также на его счету 57 матчей и 22 гола за сборную Германии.