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18 июля 201916:51

Россия и Китай построят лунную станцию в 2023 году

Петр Ковалев/ТАСС

Россия и Китай наметили план по созданию совместной научной станции на Луне, сообщил Роскосмос. Сообщение на сайте госкорпорации появилось после итогов 20-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области космоса между Россией и Китаем.

В заседании принял участие гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а КНР представлял руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.

Стороны обсудили сотрудничество стран в сфере космоса: исследование Луны и дальнего космоса, взаимодействие в областях электронной компонентной базы (ЭКБ) ракетных двигателей и ракет-носителей, а также низкоорбитальных систем спутниковой связи.

По заявлению Дмитрия Рогозина, Роскосмос планирует связать запуск миссии "Луна-26" в 2023 году с китайским лунным проектом.

Ранее во время Петербургского международного экономического форума директор Роскосмоса предложил китайским партнерам сотрудничество по лунной базе и дистанционному зондированию Земли.

Напомним, что 19 июля Китай планирует свести с околоземной орбиты экспериментальную космическую станцию "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2"). Решение о контролируемом сходе и затоплении станции было принято в сентябре 2018 года. Большая ее часть сгорит в плотных слоях атмосферы, а оставшиеся фрагменты рухнут в южной части Тихого океана. По состоянию на 18 июля 2019 года "Тяньгун-2" находился на орбите 1037 дней.

"Тяньгун-2" – это усовершенствованная версия первой китайской экспериментальной станции. Обе станции построила Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники, ранее разработавшая "Шэньчжоу" ("Волшебная ладья"). Тестирование технологии поддержания жизни для проектируемой пилотируемой орбитальной станции было главной задачей миссии."Тяньгун-2" имел регенеративную систему жизнеобеспечения, способную перерабатывать углекислый газ и воду.

В 2022-2023 годах Китай планирует ввести в постоянную эксплуатацию действующую пилотируемую космическую станцию, построенную совместно с Россией.

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