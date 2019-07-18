Беспредел в Аристове: бывший глава ЖСК под следствием, а новому поступают угрозы
В Красногорском районе Подмосковья разгорается новый скандал. Программа "Вести-Москва уже рассказывала, как жители поселка Аристово обнаружили, что задолжали за коммунальные услуги миллионы рублей. Выяснилось, что деньги присваивал председатель ЖСК. Теперь, когда люди избрали другого человека на этот пост, все протоколы собрания неожиданно исчезли, а владельцам квартир стали поступать угрозы.
Любые собрания собственников в жилом комплексе "Аристово" проходят теперь на повышенных тонах. Большинство жителей уверены: бывший председатель ЖСК Константин Кузьмик присвоил себе платежи жильцов.
- За газ деньги не переводятся, долги за газ сейчас составляют 9 миллионов. За электроэнергию — больше 700 тысяч.
Газовики грозят перекрыть трубу всему поселку. Как уходили деньги из управляющей компании, разобраться не получается.
"Я говорю: дайте мне сметы, дайте мне компании, которые будут делать. Но нет ни смет, ни компаний, а деньги выводятся", — жалуется Сергей Никитенко, избранный председатель ЖСК "Новое Аристово".
Люди выбрали нового председателя — Сергея Никитенко. Но протоколы выкрали на следующий же день прямо из квартиры, и теперь он не может приступить к работе. А прежний председатель Кузьмик сейчас под следствием. Статья — причинение ущерба путем обмана.
"Получил от собственников помещений многоквартирных домов денежные средства в качестве оплаты за поставленный газ и расходовал их по собственному усмотрению. В настоящее время назначена судебно-бухгалтерская экспертиза", — говорит Артем Куликов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Кузьмик находится под подпиской о невыезде, но в здании правления ЖСК продолжают оставаться его люди. Это несколько крепких мужчин, у которых местные жители замечали оружие и телескопические дубинки.
- В диспетчерской ломают замки. Приходят эти люди с оружием, с палками и абсолютно ничего не боятся. Угрожают постоянно.
Чаще всего угрозы поступают новому председателю.
"Ты лучше одумайся, сознайся, на коленки встань и приползи. Закрутим гайки так, что не обрадуешься потом", — эта запись с угрозами, которая очень напоминает голос управляющего ЖСК Алексея Галицкого, который на время следствия выполняет функции Кузьмика. Когда журналисты пришли к нему в офис, он сбежал домой.
- Они от вашего лица угрожают, есть запись.
- Нет, от нашего лица никому не угрожают.
Во время подготовки репортажа стало известно, что в отношении Константина Кузьмика возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз по статье мошенничество.
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