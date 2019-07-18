Пес в одиночку отправился в путешествие за потерянной любовью

Краковские контролеры поезда Жешув-Гданьск заметили в одном из вагонов собаку, отдаленно напоминавшую шотландскую овчарку. Хозяина рядом с ней не было.

Контролеры связались с городским собачьим приютом и отправили животное туда. Сотрудники приюта разместили информацию о найденном псе в соцсетях и начали поиски хозяина.

Обнаруженная в железнодорожном вагоне собака получила прозвище Колеяж, что по-польски означает "железнодорожник".

Хозяином "потеряшки" оказался житель города Жешув. Он возвращался из отпуска с Балтийского побережья, где его питомец познакомился с другой собакой, принадлежавшей одному из местных жителей.

"Раньше мой пес никогда не убегал из дома, — рассказал хозяин польскому телеканалу ТВН 24 — Видимо, его чувство оказалось настолько сильным, что он решил вернуться к своей возлюбленной".

Остается догадываться, каким образом Колеяж отыскал поезд, идущий в Гданьск к Балтийскому побережью.

Пес воссоединился с хозяином, который с радостью принял его из рук краковских зоозащитников. Он обещает, что впредь будет водить его исключительно на поводке