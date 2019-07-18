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18 июля 201915:53

Вышла из автобуса на скорости 30 км/ч: гибель 18-летней девушки попала на видео

Youtube/ En Kocaeli

В Турции девушка вышла из рейсового автобуса и попала под его заднее колесо.

Инцидент произошел в Гебзе во вторник, 16 июля. Водитель по неизвестной причине открыл дверь, не доехав до остановки, и зазевавшаяся 18-летняя Гюнай Асар вышла на скорости около 30 километров в час.

 

Девушка неудачно упала под колесо автобуса, а затем умерла от полученных травм в карете скорой помощи. Издание Sabah сообщило, что уже к концу дня водитель был задержан и помещен под стражу до суда.

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