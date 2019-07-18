В российских вузах появятся квоты для белорусов, а в Минске будут проводить ЕГЭ

В 2020 году в Минске для белорусских абитуриентов, которые захотят поступить в российские вузы, проведут ЕГЭ. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая в четверг, 18 июля, на Форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге.

По словам главы государства, с российской стороны уже прорабатывается возможность выделения дополнительных бюджетных мест для граждан Белоруссии в университетах России. В настоящее время на бюджетной основе обучаются почти четыре тысячи белорусов. Для упрощения поступления белорусских абитуриентов в следующем, 2020 году, планируется проведение в столице Белоруссии единого государственного экзамена.

Владимир Путин отметил, что такая практика может быть распространена и на другие белорусские города. Глава российского государства подчеркнул, что это будет происходить по согласованию с руководством Белоруссии, а также с профильными ведомствами двух стран, сообщает телеканал "Россия 24".

По словам Путина, особое внимание уделяется совместной работе по совершенствованию системы профобразования и повышению уровня качества подготовки высококвалифицированных специалистов. Так, напомнил президент, в июле в Великом Новгороде прошел форум молодых профессионалов, в котором участвовала и белорусская делегация. Путин предложил чаще организовывать подобные мероприятия, чтобы люди могли обмениваться лучшими практиками и опытом, а также повышать престиж рабочих профессий.