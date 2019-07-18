Криминальный бизнес: в Подмосковье воры снимают с машин номера и требуют выкуп

В Подмосковье появились серийные похитители автомобильных номеров. Впрочем, воры готовы практически в тот же день вернуть их владельцам, но за хорошее вознаграждение. Многие водители идут на эту невыгодную сделку, хотя вернуть госзнаки можно гораздо более простым и законным способом.

- Вышла утром гулять с собакой, машина у подъезда стоит без номеров. И у лобового стекла лежит записка, написанная красивым женским почерком.

Накануне Дарья, как обычно, припарковала машину у дома. Но на работу в Москву из Красногорска пришлось ехать на общественном транспорте.

"В принципе, там довольно обжитой район, много камер. Но такие случаи были неоднократно. Писали, говорили о том, что номера на самом деле воруют", — рассказывает Дарья Разумова.

На звонок ответила женщина. Украденных номеров, видимо, так много, что машину она сначала якобы искала в какой-то базе, потом озвучила сумму выкупа.

- 5 тысяч.

- А что так дорого?

- Как мне сказали, то я и говорю. Это не от меня зависит.

Чтобы не платить выкуп преступникам, нужно обратиться в полицию с заявлением о краже и заказать новый номер в любой компании, указанной на сайте ГИБДД. Времени это займет немного и выйдет в два раза дешевле.

- Мы в тот же день номера восстановили. Но машину уже парковали в других местах.

Все просто, но многие платят воришкам, чтобы не тратить время, или просто бояться. У Богдана тоже украли номера. Платить выкуп он отказался, это преступников разозлило.

- Закончилось просто тем, что они прислали СМС: жди, твоему ведру с гайками будет конец.

Через месяц машину действительно сожгли, причем, на охраняемой парковке.

- Это, конечно, был шок. Прямо потрясение. Ты подходишь, планируешь вовремя поехать на работу, а у тебя от машины один металлолом остался.

Поэтому переговоры с мошенниками лучше вообще не начинать, а сразу идти в полицию. За последнее время в УВД Красногорска набралось уже 6 таких заявлений. Но многие молча платят и провоцируют этим преступников на новые кражи.

Есть несколько способов защитить свои номера. Можно установить датчики сигнализации или закрепить номера с помощью специальной антивандальной рамки. Некоторые водители используют простые болты с гайкой. Такое крепление вырвать практически невозможно, только вместе с бампером или крышкой багажника.