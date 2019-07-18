Украина ввела спецпошлины на дизтопливо и газ из России

Правительство Украины приняло постановление о введении специальной пошлины на импорт из России дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Об этом международную общественность проинформировал на своей странице в Facebook представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

Он подчеркнул, что такое решение кабинет министров страны принял 17 июля и теперь плата на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% таможенной стоимости с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Что же касается российского сжиженного газа, то по информации Геруса, размер ее пошлины с 1 августа будет равен 1,75%, с 1 октября — 3%.

По словам чиновника, это позволит пополнять ежегодно украинский бюджет на два миллиарда гривен (официальный курс на 18 июля — 25,86 гривен за один американский доллар).

С 1 июня 2019 года правительство России ввело запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.