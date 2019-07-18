Тема:
Ситуация на Украине 16 минут назад
Кто и как поделит Раду? Последние обвинения перед выборами
В воскресенье жители Украины выберут новых депутатов Верховной Рады. В последние дни перед голосованием расклад сил почти предрешён, но лидеры партий продолжают работать над понижением рейтинга противников.
Судя по последним опросам, публикуемым украинскими СМИ, Партия “Слуга Народа” ассоциируемая с нынешним президентом Владимиром Зеленским, должна собрать примерно 42 процента голосов избирателей.
На втором месте с огромным отставанием от первого места и с немевшим превосходством над местом третьим идёт партия “Оппозиционная платформа “За жизнь” Юрия Бойко. У неё есть все шансы сотворить небольшую сенсацию на нынешнем политическом пространстве Украины, собрав более 15 процентов голосов.
Третье и четвёртое места, как ожидается, разыграют между собой “Батькивщина” Юлии Тимошенко и “Европейская солидарность” бывшего президента Петра Порошенко.
В районе пятипроцентного барьера засветилась партия “ГОЛОС” певца Святослава Вакарчук, но перешагнуть заветный рубеж ей будет очень непросто. Во-первых, своими неловкими заявлениями Вакарчук сам разочаровал часть бывших сторонников, а во-вторых, в присутствии “ГОЛОСА” в Раде не заинтересована ни одна из крупных партий. Им гораздо выгоднее поделить его кресла в парламенте.
Кстати, именно перераспределение голосов, отданных за партии, не прошедшие пятипроцентный рубеж, существенно поменяет расклад сил в будущей Верховной Раде, добавив четверть или даже треть к набранным партией процентам.
Так “Слуга Народу” при сорока двух процентах поддержки сможет занять от 52 до 56 процентов кресел, получив большинство депутатских мест. “За жизнь” получит 19-20 кресел и примерно по 11-12 кресел достанутся Тимошенко и Порошенко.
На этом фоне Зеленский продолжает давление на своих прежних оппонентов.
То ли для того, чтобы спровоцировать скандал с уходящими депутации, то ли так и не привыкнув к тому, что целесообразность должна подкрепляться законность, Зеленский попросил спикера, завершившей свою работу Рады Андрея Парубия, собрать внеочередное собрание для обсуждения антикоррупционных инициатив президента.
Парубий ответил отказом, написав на своей страничке в соцсети, что парламент не может собраться тогда, когда хочет президент. Для всего есть своя процедура и именно она, а не желание президента, определяет срок внеочередного сбора депутатов, не говоря уже о том, что нынешний созыв Рады завершён.
О том, как работает закон напомнил Зеленскому и депутат фракции “Блок Петра Порошенко” Владимир Арьев.
“Президенту, который считает парламент обслугой слуги народа, советую заглянуть в закон о регламенте, где есть статья 11. В ней понятно написано, что внеочередное заседание созывается не позднее чем в семидневный срок, а документы народным депутатам предоставляются не позднее, чем за три дня. То есть, завтра выполнить предвыборную прихоть Зеленского и провести внеочередное заседание невозможно по закону”, — также через соцсеть оповестил президента депутат Арьев.
Ещё резче высказалась вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. На своей страничке в соцсети она процитировала состав статьи 153 уголовного кодекса Украины, подразумевающую “изнасилование”, намекая, что именно это Зеленский пытается сделать с депутатами.
Сыроид напомнила, что президент издал указ о роспуске парламента и просьба о его внеочередном собрании звучит издевательски.
Зеленский тут же заявил, что ждал такой реакции, однако отказ Парубия назвал позором и обвинил того в преступной бездеятельности. Следуя по пути своих обидчиков, также через соцсеть, президент высказал претензию в адрес спикера Рады и других депутатов.
”Один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 миллиона гривен. Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 миллионов гривен из государственного бюджета", — написал Зеленский Парубию через Facebook.
Ранее по теме
-
В Италии продолжаются поиски сообщников украинских неонацистов: изъят арсенал оружия20 часов назад
-
Зеленский поскандалил с чиновниками "бандитского города"23 часа назад
-
Это реальный ад: бывшие узники рассказали о тайной тюрьме СБУ в Мариуполе23 часа назад
-
Адская "библиотека": в аэропорту Мариуполя существовала тайная тюрьма СБУ1 сутки назад
-
Тема номер один в Италии: украинцы покушались на Сальвини, Ярош грозит местью1 сутки назад
-
Кто причастен к покушению на Сальвини?1 сутки назад
Сейчас
Германия вслед за США увидела угрозу в FaceApp
Картина дня
-
На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока
- Скандал вокруг усыновления детей гей-парой разгорелся в Москве
- Депутаты вступили в борьбу с пальмовым маслом
- Мэрия Москвы хочет получить с Церетели 55 миллионов
- Роскачество назвало лучшие стиральные порошки для малышей
Самое читаемое
-
Полиция задержала женщину за лекарство, необходимое ее больному ребенку
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Найти живым шансов мало: поиски пропавшего пятилетнего россиянина продолжат суперищейки из Германии
- Угон автомобиля спас женщину от изнасилования
- После купания в море мужчину съели бактерии
Телеканал "Россия"
-
Певец Рома Жуков отбирает у жены шестерых детей
- Судьба Марии Арбатовой. "У меня браки сексуальные, разводы социальные"
- Тайная жизнь многоженца: 4 жены и 13 детей под одной крышей
- Вышел первый трейлер фильма "Обитель" по роману Прилепина
Вести.Экономика
-
Рынок нефти на пороге затяжного падения
- Российское приложение FaceApp угрожает нацбезопасности США
- Может ли хорошая статистика повлиять на решения ФРС?
- Как отрицательные ставки стали ловушкой для Европы
- Инвесторы ушли? Минфин разместил минимальный в этом году объем ОФЗ
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "ВКонтакте" тестирует сервис знакомств
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Huawei переключится со смартфонов на телевизоры
- Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
Авто.Вести.Ru
-
Instagram-дичь: зомби-тюнинг Lamborghini, монстр из BMW и кое-что еще!
- Простые вопросы: превышение скорости на 1 км/ч - это нарушение ПДД или нет?
- Появились первые фото обновленного Hyundai Solaris
- Что почем? Все универсалы, которые еще можно купить в России
- УАЗ показал первое фото "Патриота" с автоматом (а мы нашли и кое-что еще)
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Продукты с сахарозаменителем убивают собак
- Как антиоксиданты могут вызывать рак
- Слабительное может быть небезопасно для психики
- Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется
- Берегите голову: неожиданная опасность лета, о которой стоит знать
Вести в 20.00
-
Путин и Лукашенко на Валааме
- Облава на чиновников, ответственных за жилье
- Кокорин и Мамаев сыграли за решеткой
- В Италии ищут украинских неонацистов
Вести-Москва
-
В Подмосковье воры снимают с машин номера и требуют выкуп
- Беспредел в Аристове: бывший глава ЖСК под следствием, а новому угрожают
- В Москве ликвидируют последствия потопа
- Плюс 5 этажей: москвичи просят защитить старинный особняк от переделок
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Проще некуда: 5 способов снизить давление без лекарств
- Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Мучают ночные кошмары? Возможно вы слишком много спите
- Их нравы: 7 жутких ритуалов разных народов
- Пять самых известных космических пришельцев, посетивших Землю
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Павел Лунгин отмечает 70-летие
- Вспоминая Елену Образцову...
- В Сочи наградили победителей конкурса молодых музыкантов "Созвездие"
- Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев
Москва 24
-
Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Климатолог предупредил об аномальной жаре в России
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии