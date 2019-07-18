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18 июля 201916:57 Андрей Архипов

Кто и как поделит Раду? Последние обвинения перед выборами

EPA

В воскресенье жители Украины выберут новых депутатов Верховной Рады. В последние дни перед голосованием расклад сил почти предрешён, но лидеры партий продолжают работать над понижением рейтинга противников.

Судя по последним опросам, публикуемым украинскими СМИ, Партия “Слуга Народа” ассоциируемая с нынешним президентом Владимиром Зеленским, должна собрать примерно 42 процента голосов избирателей.

На втором месте с огромным отставанием от первого места и с немевшим превосходством над местом третьим идёт партия “Оппозиционная платформа “За жизнь” Юрия Бойко. У неё есть все шансы сотворить небольшую сенсацию на нынешнем политическом пространстве Украины, собрав более 15 процентов голосов.

Третье и четвёртое места, как ожидается, разыграют между собой “Батькивщина” Юлии Тимошенко и “Европейская солидарность” бывшего президента Петра Порошенко.

В районе пятипроцентного барьера засветилась партия “ГОЛОС” певца Святослава Вакарчук, но перешагнуть заветный рубеж ей будет очень непросто. Во-первых, своими неловкими заявлениями Вакарчук сам разочаровал часть бывших сторонников, а во-вторых, в присутствии “ГОЛОСА” в Раде не заинтересована ни одна из крупных партий. Им гораздо выгоднее поделить его кресла в парламенте.

Кстати, именно перераспределение голосов, отданных за партии, не прошедшие пятипроцентный рубеж, существенно поменяет расклад сил в будущей Верховной Раде, добавив четверть или даже треть к набранным партией процентам.

Так “Слуга Народу” при сорока двух процентах поддержки сможет занять от 52 до 56 процентов кресел, получив большинство депутатских мест. “За жизнь” получит 19-20 кресел и примерно по 11-12 кресел достанутся Тимошенко и Порошенко.

На этом фоне Зеленский продолжает давление на своих прежних оппонентов.

То ли для того, чтобы спровоцировать скандал с уходящими депутации, то ли так и не привыкнув к тому, что целесообразность должна подкрепляться законность, Зеленский попросил спикера, завершившей свою работу Рады Андрея Парубия, собрать внеочередное собрание для обсуждения антикоррупционных инициатив президента.

Парубий ответил отказом, написав на своей страничке в соцсети, что парламент не может собраться тогда, когда хочет президент. Для всего есть своя процедура и именно она, а не желание президента, определяет срок внеочередного сбора депутатов, не говоря уже о том, что нынешний созыв Рады завершён.

О том, как работает закон напомнил Зеленскому и депутат фракции “Блок Петра Порошенко” Владимир Арьев.

“Президенту, который считает парламент обслугой слуги народа, советую заглянуть в закон о регламенте, где есть статья 11. В ней понятно написано, что внеочередное заседание созывается не позднее чем в семидневный срок, а документы народным депутатам предоставляются не позднее, чем за три дня. То есть, завтра выполнить предвыборную прихоть Зеленского и провести внеочередное заседание невозможно по закону”, — также через соцсеть оповестил президента депутат Арьев.

Ещё резче высказалась вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. На своей страничке в соцсети она процитировала состав статьи 153 уголовного кодекса Украины, подразумевающую “изнасилование”, намекая, что именно это Зеленский пытается сделать с депутатами.

Сыроид напомнила, что президент издал указ о роспуске парламента и просьба о его внеочередном собрании звучит издевательски.

Зеленский тут же заявил, что ждал такой реакции, однако отказ Парубия назвал позором и обвинил того в преступной бездеятельности. Следуя по пути своих обидчиков, также через соцсеть, президент высказал претензию в адрес спикера Рады и других депутатов.

”Один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 миллиона гривен. Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 миллионов гривен из государственного бюджета", — написал Зеленский Парубию через Facebook.

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