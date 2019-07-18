"Дальневосточный гектар" можно будет взять в Бурятии и Забайкалье

Президент России подписал закон, который распространяет программу "Дальневосточный гектар" на Бурятию и Забайкальский край.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, также предусматривает общественное обсуждение вопросов, касающихся любых изменений охранных зон Байкала.

Кроме того, данным законом вводится запрет на предоставление земельных участков в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Земельные участки будут предоставляться здесь в безвозмездное пользование в три этапа: с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года их смогут получить только зарегистрированные по месту жительства в Бурятии и Забайкальском крае; с 1 февраля до 1 августа 2020-го — жители других субъектов России, входящих в состав ДФО.

С 1 августа 2020 года земельный участок в Бурятии или Забайкалье будет вправе безвозмездно получить любой гражданин России.

Также эта возможность есть у иностранцев и лиц без гражданства, которые являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Проект данного закона был внесен правительством и разработан в связи с ранее принятым решением о включении Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), напоминает РИА Новости.

Что касается общественного обсуждения, то вся информация будет размещаться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, будут публиковаться координаты точек границ и картографические материалы. Это будет сделано для того, чтобы увидеть, каким образом меняются охранные зоны Байкала, пояснял ранее глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.