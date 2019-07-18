Германия вслед за США увидела угрозу в FaceApp

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер рассказал о рисках, которые могут возникнуть при использовании гражданами Германии приложения FaceApp, которое разработала фирма Wireless Lab из России.

По мнению Ульрих Кельбера, важные персональные данные пользователей приложения могут попасть не в те руки. Уполномоченный правительства ФРГ назвал условия пользования FaceApp "размытыми". По его словам, мало известно о том, кто стоит за разработкой приложения и непонятно, какая информация собирается во время его использования, сообщает ТАСС.

Кельбер пояснил, что пользователь передает фото себя или другого человека, которое впоследствии поддается биометрическому анализу третьей, неизвестной стороне.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 июля, американский сенатор заявил, что FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США. Особое внимание к приложению появилось на фоне популярности функции, которая позволяет увидеть, как человек может выглядеть в старости.