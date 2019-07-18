Машинист поезда нашел попутчиков через приложение и подбросил их до Москвы

Октябрьская железная дорога начала проверку после того, как в Интернете появились фотографии, на которых видно, что в кабине машиниста поезда едут двое неизвестных.

Люди воспользовались популярным приложением для автостопа, в котором водители ищут попутчиков за символическую плату, а в итоге прокатились на поезде.

Однако по правилам самой программы использовать любой транспорт, кроме частного автомобиля, запрещено. Кроме того, попасть в кабину поезда таким образом могли злоумышленники.

Теперь машинисту поезда Петербург-Москва, который таким оригинальным способом решил подбросить пассажиров, грозит увольнение.