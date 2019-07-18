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18 июля 201917:43

На всероссийский форум "Александрова гора" съехалась молодежь со всей России

ГТРК "Ярославия"

На всероссийский форум "Александрова гора" съехалась молодежь со всей России. Место проведения слета — город Переславль-Залесский в Ярославской области, сообщает ГТРК "Ярославия".

Молодежный форум посвящен грядущему юбилею — в 2021 году все интересующиеся историей страны отметят 800 лет со дня рождения князя Александра Невского. Участники — студенты высших и средних специальных учебных учреждений, молодые специалисты до 30 лет. В этом году гостей ждет масса интересных мероприятий: военно-исторические реконструкции, лекции и экскурсии. На форум приедут известные общественные деятели, политики, которые проведут встречи и мастер-классы.

Особое место в программе занимают исторические реконструкции. В них смогут поучаствовать все желающие. Кроме того, пройдет фестиваль русской культуры и искусства с народными играми, интерактивными площадками и богатырскими забавами. Завершится форум 28 июля.

Текст: ГТРК "Ярославия"

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