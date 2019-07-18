Двум гусям из Белоруссии запретили вступить в брак

Житель Минска решил устроить для своих двух гусей торжественную церемонию бракосочетания, но городские власти отказали мужчине в данной затее.

У Андрея Гурина в социальной сети "ВКонтакте" есть целая группа, посвященная пернатым. Сам минчанин рассказал, что идея поженить гусей появилась после комментариев подписчиков.

Так, один гусь имеет кличку Харвистер и проживает с мужчиной в квартире, а гусыня по имени Кришна поселилась на даче. Как утверждает Андрей, птицы иногда проводят время вместе и хорошо чувствуют себя в совместном времяпрепровождении.

Чтобы скрепить гуся и гусыню узами брака, минчанин написал соответствующее заявление в Мингорисполком. В нем указано, что торжественную церемонию мужчина хотел бы провести в одном из столичных парков, сообщает TUT.BY.

Чиновники отказали Андрею в данной просьбе, поясняя это тем, что выездная регистрация проводится на основе заявления граждан. Также в документе, поступившем от Мингорисполкома, сообщается, что гуси не соответствуют статье 12 Кодекса Республики Беларусь о семье и браке, где поясняется, что брак — это союз между мужчиной и женщиной.

Сам минчанин прокомментировал отказ городских властей: "Им (гусям) не светит счастливая семейная жизнь: воспитание маленьких гусят, посиделки возле телевизора и семейные вылазки на природу. Между Харви и Кришной встала непреодолимая преграда в виде суровой буквы закона". В заключении Андрей резюмировал: "Если родился гусем, то и умри в одиночестве".

Затем минчанин рассказал, что свадебная церемония все-таки состоится 28 июля в одном из клубов Минска.