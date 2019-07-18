Пострадали 20 человек: на полицейский участок в Афганистане напали исламисты

В четверг в Кандагаре неизвестные напали на полицейский участок. По информации телеканала ToloNews, сперва взорвался заминированный автомобиль, а затем раздалась стрельба.

По предварительной информации, пострадало около 20 человек, потери уточняются. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Талибан" (запрещена в России).