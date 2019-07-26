Новости Экономика

Все видео этой рубрики
26 июля 201923:11

Сахалинский проект Руслана Байсарова

ГК СК Мост Руслана Байсарова занимается расширением железнодорожного полотна на Сахалине

ГК СК Мост Руслана Байсарова занимается расширением железнодорожного полотна на Сахалине
ГК СК Мост Руслана Байсарова занимается расширением железнодорожного полотна на Сахалине
Одной из задач специалистов ГК СК Мост под руководством Руслана Байсарова является модернизация мостовых переходов
Специалисты ГК СК Мост Руслана Байсарова трудятся над тем, чтобы перевести железнодорожную колею на общефедеральный стандарт ширины
Руслан Байсаров руководит реконструкцией 62 объектов железнодорожной инфраструктуры на Сахалине

Принадлежащая известному российскому бизнесмену Руслану Байсарову Группа компаний СК МОСТ в сотрудничестве с РЖД реализует на Сахалине значимый для региона проект по переводу железнодорожной инфраструктуры на общефедеральный стандарт ширины колеи.

Эксперты отмечают, что проводимая масштабная модернизация является уникальной и беспрецедентной, как по своему географическому положению, так и по объему выполняемых работ. Всего Группа компаний СК МОСТ в рамках перешивки многокилометровой островной магистрали реконструирует 53 инфраструктурных объекта на участке "Арсентьевка-Ноглики" и 9 объектов на участке "Шахта-Холмск-Чехов".

Прощай, узкоколейка!

В настоящее время сахалинский проект вышел на завершающую стадию. До конца августа на западном и восточном побережьях острова предстоит провести работы на путях общей протяженностью более 900 километров. Недавно железнодорожники приступили к перешивке колеи на участке "Южно-Сахалинск – Взморье", на нем полностью демонтируются старые рельсы японской узкоколейки, а взамен укладываются новые.

Задача компании Руслана Байсарова – реконструкция мостовых переходов, на которых затем железнодорожники осуществляют перешивку рельсовой колеи. В настоящий момент на Сахалине одновременно строится более чем 30 мостов. По словам специалистов Группы компаний СК МОСТ, практически все мосты строятся заново, так как старые мостовые конструкции демонтируются, а на их месте возводятся новые с сооружением новых опор и монтажом новых пролетных строений. Под особым контролем компании Байсарова мосты на 249-м и 269-м километрах — самые крупные из строящихся на острове. Так, на 269-м километре участка "Арсентьевка – Ноглики" Дальневосточной железной дороги общая масса нового собранного пролетного строения моста составляет 400 тонн металлоконструкций.

Окончание всего переустройства железной дороги на общесетевую ширину колеи 1520 миллиметров с японского стандарта в 1067 миллиметра запланировано на 2020 год, когда будет перешит оставшийся участок между Холмском и Шахтами. В середине лета 2019 года уже было открыто пассажирское движение по обновленному ширококолейному пути между станциями Холмск и Томари.

Компания Байсарова работает без сбоев

Эксперты отмечают, что сахалинский проект – трудоемкий и непростой с технологической точки зрения. По словам представителей ГК СК МОСТ, одна из сложностей состояла в том, чтобы перевезти с материка строительную технику, металлические и железобетонные конструкции пролетных строений для будущих мостов. Предстояло оперативно ввести в работу около 300 единиц техники, более 150 единиц оборудования. Еще один фактор – временной: по сути, всего за два года нужно полностью реконструировать более полусотни мостов. Причем работы ведутся практически без остановки движения – в технологические окна.

Уже в этом году компания Руслана Байсаров полностью завершит свою часть работ на участке "Арсентьевка-Ноглики" с 8-го по 367-й километр. В 2020 году останется модернизировать, а фактически построить заново, оставшиеся 9 объектов на участке "Шахта-Холмск-Чехов". Причем работы на втором этапе уже начались.

За все время реализации проекта специалисты ГК СК МОСТ ни разу не выбились из графика, несмотря на специфику работы в этом регионе. Сахалин — это остров, поэтому всегда есть риск, что сроки поставки техники, оборудования, машин, материалов, конструкций пролетных строений могут измениться, например, из-за штормов или сбоев работы паромной переправы. Однако многолетний опыт помогает компании Байсарова учитывать все основные факторы, которые могут повлиять на сроки выполнения работ. Процессу не мешают даже встречи с дикими животными, а такие происходят постоянно – к примеру, недавно мостостроители столкнулись на 190-м километре с медведем.

Строго придерживаться графика помогает и грамотно выстроенная логистика. В данной стройке задействовано 6 буровых машин компании, которые позволяют сооружать фундаменты из буронабивных свай одновременно на шести участках. Одновременно с этим осуществляется сборка металлических пролетных строений – возможности компании Байсарова позволяют проводить такие работы сразу на 8 объектах. В целом, как утверждают в Группе компаний СК МОСТ, ежедневно стройка ведется на 20-25 участках одновременно. В ней участвует от 600 до 800 человек в зависимости от вахты. Рабочие живут в вахтовых поселках, где для них созданы все комфортные условия для проживания.

Трудности не пугают

Мостостроители компании Руслана Байсарова говорят, что приобретенный на Сахалине опыт стал для них очень ценным. Ведь здесь пришлось столкнуться со своими особенностями: все реконструируемые объекты были в неудовлетворительном состоянии. Как рассказали в ГК СК МОСТ, до начала масштабной работы по переустройству железнодорожной инфраструктуры мосты постоянно приходилось ремонтировать, так как построены они были еще японцами более 80 лет назад. К примеру, один из самых знаковых для компании мостов на 264-м километре через реку Гарь, был построен в 1930 году и находился в аварийном состоянии. По сути, реконструкция для компании Байсарова обернулась строительством с нуля.

Впрочем, в Группе компаний СК МОСТ привыкли претворять в жизнь непростые решения. Группа с 1991 года занимается строительством не только мостов, но и тоннелей, автомобильных и железных дорог, портов и причалов и так далее В настоящее время крупнейший холдинг объединяет 12 мостостроительных предприятий и три тоннельных подразделения, которые готовы приступить к реализации проекта в любой точке страны в течение месяца. Причем каждый проект в силу своей уникальности и специфики — испытание на профессионализм, которое мостовики с честью выдерживают.

Группа компаний СК МОСТ возводила вантовый мост на остров Русский, запечатленный на купюре 2000 рублей. С нуля и в климатически сложных условиях Крайнего Севера при отсутствии сопутствующей инфраструктуры построила ряд объектов морского арктического порта Сабетта на восточном побережье полуострова Ямал, обеспечив тем самым круглогодичный грузопоток по Северному морскому пути. В Москве холдинг ведет прокладку подземки между строящимися станциями метрополитена "Окская" и "Нижегородская" новой Некрасовской линии. Здесь также хватает сложностей, связанных с густонаселенностью районов, в которых проходит метро, и близостью Московской железной дороги.

Кроме того, компания Руслана Байсарова занимается прокладкой Второго Байкальского тоннеля, который сможет увеличить перевозку грузов в 2,5 раза, что, в свою очередь, будет способствовать развитию промышленности на Дальнем Востоке. Объект сам по себе уникальный и своей протяженностью — 6,7 километра, и географическим расположением — находится в зоне 12 тектонических разломов с высокой сейсмической активностью. ГК СК МОСТ также строит первый железнодорожный мостовой переход между Россией и КНР в районе села Нижнеленинское и города Тунцзян и завершает возведение автодорожного моста через Амур, соединяющий российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Стыковка обеих частей моста уже состоялась, завершение строительства намечено на конец 2019 года, а ввод в эксплуатацию — на весну 2020 года.

Сейчас

20:33

Россия и Турция обсудили поставку самолетов и производство вертолетов

19:51

Трамп отомстит виноделам за "безрассудство" Макрона

18:56

Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае

17:51

Румыния подтвердила инцидент с российской бронетехникой

17:40

Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG

16:41

Убийца с детской площадки арестован

16:07

Фигурант дела об убийстве главного строителя МВД выдан России

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Паводок на Дальнем Востоке: жители сел не хотят спасаться

Паводок на Дальнем Востоке: жители сел не хотят спасаться

2 часа назад
Россия и Турция обсудили поставку самолетов и производство вертолетов

Россия и Турция обсудили поставку самолетов и производство вертолетов

2 часа назад
Трамп отомстит виноделам за "безрассудство" Макрона

Трамп отомстит виноделам за "безрассудство" Макрона

3 часа назад
Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае

Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае

4 часа назад
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями

Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями

3 часа назад
Анита Цой повредила ногу на фестивале в Баку

Анита Цой повредила ногу на фестивале в Баку

1 час назад
Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG

Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG

5 часов назад
Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

6 часов назад
Дешевые китайские пестициды убивают российских пчел

Дешевые китайские пестициды убивают российских пчел

10 часов назад
Ситуация с российским танкером: посольство США похвалило СБУ

Ситуация с российским танкером: посольство США похвалило СБУ

7 часов назад
У астраханского вице-губернатора при обыске нашли коллекционное оружие

У астраханского вице-губернатора при обыске нашли коллекционное оружие

5 часов назад
Гонка вооружений, зондирование Земли и ядерная сделка: выступление Лаврова на СМИД БРИКС

Гонка вооружений, зондирование Земли и ядерная сделка: выступление Лаврова на СМИД БРИКС

5 часов назад
Убить их всех. Экологи призвали очистить норвежские реки от российской горбуши

Убить их всех. Экологи призвали очистить норвежские реки от российской горбуши

5 часов назад
Александр Жуков: выступление под своим флагом на Играх-2020 – повод для радости

Александр Жуков: выступление под своим флагом на Играх-2020 – повод для радости

5 часов назад
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

25.07.2019 11:15
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Африканская чума свиней зафиксирована почти на всей территории Латвии

Африканская чума свиней зафиксирована почти на всей территории Латвии

1 час назад
Аваков - премьер, на Тимошенко не ставить: секретный план США

Аваков - премьер, на Тимошенко не ставить: секретный план США

1 час назад
В последние минуты отпуска туристы из России попали в ДТП: им отказали в помощи

В последние минуты отпуска туристы из России попали в ДТП: им отказали в помощи

2 часа назад
МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве

МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве

2 часа назад
Международный прием: как отдыхают дети из пострадавшей Иркутской области

Международный прием: как отдыхают дети из пострадавшей Иркутской области

2 часа назад
34,5 тысячи ударов: коалиция США отчиталась о "непреднамеренно убитых" в Ираке и Сирии

34,5 тысячи ударов: коалиция США отчиталась о "непреднамеренно убитых" в Ираке и Сирии

3 часа назад
Россиянка заняла второе место на всемирном конкурсе фото на iPhone

Россиянка заняла второе место на всемирном конкурсе фото на iPhone

3 часа назад
Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой

Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой

3 часа назад
Соболь повторно отказали в регистрации

Соболь повторно отказали в регистрации

3 часа назад
АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX

АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX

3 часа назад
Sohu: Россия дала НАТО пощечину

Sohu: Россия дала НАТО пощечину

4 часа назад
Российские дипломаты навестили Осипову и Ярошенко

Российские дипломаты навестили Осипову и Ярошенко

4 часа назад
WhatsApp заработает на компьютерах без смартфона

WhatsApp заработает на компьютерах без смартфона

4 часа назад
Виза нашлась, а осадок остался: Кузнецову ждут в американском посольстве

Виза нашлась, а осадок остался: Кузнецову ждут в американском посольстве

4 часа назад
Число россиян, для которых платежи за ЖКХ стали неподъемными, выросло в два раза

Число россиян, для которых платежи за ЖКХ стали неподъемными, выросло в два раза

4 часа назад
Фантомасу и не снилось: Toyota через год покажет летающий автомобиль в действии!

Фантомасу и не снилось: Toyota через год покажет летающий автомобиль в действии!

5 часов назад
Домовой чат, или Как научить соседей здороваться

Домовой чат, или Как научить соседей здороваться

5 часов назад
МИД о штрафе для RT: на дезинформацию британских СМИ Ofcom внимания не обращает

МИД о штрафе для RT: на дезинформацию британских СМИ Ofcom внимания не обращает

5 часов назад
"Привела убийцу в дом": бывший зэк зарезал тестя и тещу, а двухлетнюю дочь изувечил

"Привела убийцу в дом": бывший зэк зарезал тестя и тещу, а двухлетнюю дочь изувечил

5 часов назад
Новое лекарство от ревматоидного артрита показало высокую эффективность в клинических испытаниях

Новое лекарство от ревматоидного артрита показало высокую эффективность в клинических испытаниях

6 часов назад
Соседка поведала "странную историю" об убийце с детской площадки. Он арестован

Соседка поведала "странную историю" об убийце с детской площадки. Он арестован

6 часов назад
Ложь во благо: актеры, которые обманывали, чтобы получить роль

Ложь во благо: актеры, которые обманывали, чтобы получить роль

6 часов назад
Чемпионат мира. Российские пловцы завоевали серебро в эстафете

Чемпионат мира. Российские пловцы завоевали серебро в эстафете

6 часов назад
Самая прочная паутина в мире раскрыла свои секреты

Самая прочная паутина в мире раскрыла свои секреты

7 часов назад
"Аэрофлот" улучшил позиции в топ-20 мировой авиации

"Аэрофлот" улучшил позиции в топ-20 мировой авиации

8 часов назад
Техновидение #3: E-MAIL строго по паспорту! И самый мощный смартфон в мире

Техновидение #3: E-MAIL строго по паспорту! И самый мощный смартфон в мире

8 часов назад
FAW готовит для России две бюджетные новинки

FAW готовит для России две бюджетные новинки

9 часов назад
Улицу в Нью-Йорке назовут в честь создателя Железного Человека и Человека-Паука

Улицу в Нью-Йорке назовут в честь создателя Железного Человека и Человека-Паука

9 часов назад
Повсеместная выдача новых номерных знаков начнется позже

Повсеместная выдача новых номерных знаков начнется позже

10 часов назад
О нет, только не это: что не так с лапшой быстрого приготовления

О нет, только не это: что не так с лапшой быстрого приготовления

10 часов назад
Погода порадует теплом перед похолоданием

Погода порадует теплом перед похолоданием

10 часов назад
10 самых трогательных короткометражных мультфильмов

10 самых трогательных короткометражных мультфильмов

11 часов назад
Судебный прецедент: соприкосновение автомобилей не есть ДТП

Судебный прецедент: соприкосновение автомобилей не есть ДТП

12 часов назад