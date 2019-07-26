Сахалинский проект Руслана Байсарова

Принадлежащая известному российскому бизнесмену Руслану Байсарову Группа компаний СК МОСТ в сотрудничестве с РЖД реализует на Сахалине значимый для региона проект по переводу железнодорожной инфраструктуры на общефедеральный стандарт ширины колеи.

Эксперты отмечают, что проводимая масштабная модернизация является уникальной и беспрецедентной, как по своему географическому положению, так и по объему выполняемых работ. Всего Группа компаний СК МОСТ в рамках перешивки многокилометровой островной магистрали реконструирует 53 инфраструктурных объекта на участке "Арсентьевка-Ноглики" и 9 объектов на участке "Шахта-Холмск-Чехов".

Прощай, узкоколейка!

В настоящее время сахалинский проект вышел на завершающую стадию. До конца августа на западном и восточном побережьях острова предстоит провести работы на путях общей протяженностью более 900 километров. Недавно железнодорожники приступили к перешивке колеи на участке "Южно-Сахалинск – Взморье", на нем полностью демонтируются старые рельсы японской узкоколейки, а взамен укладываются новые.

Задача компании Руслана Байсарова – реконструкция мостовых переходов, на которых затем железнодорожники осуществляют перешивку рельсовой колеи. В настоящий момент на Сахалине одновременно строится более чем 30 мостов. По словам специалистов Группы компаний СК МОСТ, практически все мосты строятся заново, так как старые мостовые конструкции демонтируются, а на их месте возводятся новые с сооружением новых опор и монтажом новых пролетных строений. Под особым контролем компании Байсарова мосты на 249-м и 269-м километрах — самые крупные из строящихся на острове. Так, на 269-м километре участка "Арсентьевка – Ноглики" Дальневосточной железной дороги общая масса нового собранного пролетного строения моста составляет 400 тонн металлоконструкций.

Окончание всего переустройства железной дороги на общесетевую ширину колеи 1520 миллиметров с японского стандарта в 1067 миллиметра запланировано на 2020 год, когда будет перешит оставшийся участок между Холмском и Шахтами. В середине лета 2019 года уже было открыто пассажирское движение по обновленному ширококолейному пути между станциями Холмск и Томари.

Компания Байсарова работает без сбоев

Эксперты отмечают, что сахалинский проект – трудоемкий и непростой с технологической точки зрения. По словам представителей ГК СК МОСТ, одна из сложностей состояла в том, чтобы перевезти с материка строительную технику, металлические и железобетонные конструкции пролетных строений для будущих мостов. Предстояло оперативно ввести в работу около 300 единиц техники, более 150 единиц оборудования. Еще один фактор – временной: по сути, всего за два года нужно полностью реконструировать более полусотни мостов. Причем работы ведутся практически без остановки движения – в технологические окна.

Уже в этом году компания Руслана Байсаров полностью завершит свою часть работ на участке "Арсентьевка-Ноглики" с 8-го по 367-й километр. В 2020 году останется модернизировать, а фактически построить заново, оставшиеся 9 объектов на участке "Шахта-Холмск-Чехов". Причем работы на втором этапе уже начались.

За все время реализации проекта специалисты ГК СК МОСТ ни разу не выбились из графика, несмотря на специфику работы в этом регионе. Сахалин — это остров, поэтому всегда есть риск, что сроки поставки техники, оборудования, машин, материалов, конструкций пролетных строений могут измениться, например, из-за штормов или сбоев работы паромной переправы. Однако многолетний опыт помогает компании Байсарова учитывать все основные факторы, которые могут повлиять на сроки выполнения работ. Процессу не мешают даже встречи с дикими животными, а такие происходят постоянно – к примеру, недавно мостостроители столкнулись на 190-м километре с медведем.

Строго придерживаться графика помогает и грамотно выстроенная логистика. В данной стройке задействовано 6 буровых машин компании, которые позволяют сооружать фундаменты из буронабивных свай одновременно на шести участках. Одновременно с этим осуществляется сборка металлических пролетных строений – возможности компании Байсарова позволяют проводить такие работы сразу на 8 объектах. В целом, как утверждают в Группе компаний СК МОСТ, ежедневно стройка ведется на 20-25 участках одновременно. В ней участвует от 600 до 800 человек в зависимости от вахты. Рабочие живут в вахтовых поселках, где для них созданы все комфортные условия для проживания.

Трудности не пугают

Мостостроители компании Руслана Байсарова говорят, что приобретенный на Сахалине опыт стал для них очень ценным. Ведь здесь пришлось столкнуться со своими особенностями: все реконструируемые объекты были в неудовлетворительном состоянии. Как рассказали в ГК СК МОСТ, до начала масштабной работы по переустройству железнодорожной инфраструктуры мосты постоянно приходилось ремонтировать, так как построены они были еще японцами более 80 лет назад. К примеру, один из самых знаковых для компании мостов на 264-м километре через реку Гарь, был построен в 1930 году и находился в аварийном состоянии. По сути, реконструкция для компании Байсарова обернулась строительством с нуля.

Впрочем, в Группе компаний СК МОСТ привыкли претворять в жизнь непростые решения. Группа с 1991 года занимается строительством не только мостов, но и тоннелей, автомобильных и железных дорог, портов и причалов и так далее В настоящее время крупнейший холдинг объединяет 12 мостостроительных предприятий и три тоннельных подразделения, которые готовы приступить к реализации проекта в любой точке страны в течение месяца. Причем каждый проект в силу своей уникальности и специфики — испытание на профессионализм, которое мостовики с честью выдерживают.

Группа компаний СК МОСТ возводила вантовый мост на остров Русский, запечатленный на купюре 2000 рублей. С нуля и в климатически сложных условиях Крайнего Севера при отсутствии сопутствующей инфраструктуры построила ряд объектов морского арктического порта Сабетта на восточном побережье полуострова Ямал, обеспечив тем самым круглогодичный грузопоток по Северному морскому пути. В Москве холдинг ведет прокладку подземки между строящимися станциями метрополитена "Окская" и "Нижегородская" новой Некрасовской линии. Здесь также хватает сложностей, связанных с густонаселенностью районов, в которых проходит метро, и близостью Московской железной дороги.

Кроме того, компания Руслана Байсарова занимается прокладкой Второго Байкальского тоннеля, который сможет увеличить перевозку грузов в 2,5 раза, что, в свою очередь, будет способствовать развитию промышленности на Дальнем Востоке. Объект сам по себе уникальный и своей протяженностью — 6,7 километра, и географическим расположением — находится в зоне 12 тектонических разломов с высокой сейсмической активностью. ГК СК МОСТ также строит первый железнодорожный мостовой переход между Россией и КНР в районе села Нижнеленинское и города Тунцзян и завершает возведение автодорожного моста через Амур, соединяющий российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Стыковка обеих частей моста уже состоялась, завершение строительства намечено на конец 2019 года, а ввод в эксплуатацию — на весну 2020 года.