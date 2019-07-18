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18 июля 201918:09

Нелегальных перевозчиков в РФ будут жестко контролировать

Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить до 1 декабря 2020 года создание единой федеральной системы контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок, чтобы снизить долю нелегальных перевозчиков на рынке.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Речь идет о поручениях руководителя страны, выработанных по итогам Госсовета, состоявшегося 26 июня.

На заседании Государственного совета Владимир Путин подчеркнул, что большая часть аварий в стране происходит по вине водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, в первую очередь, нелегальных перевозчиков, которые в погоне за наживой наживой подвергают риску жизнь своих пассажиров.

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