Резиуан Мирзов стал игроком московского "Спартака"

Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака". Как сообщают инсайдеры, стороны подписали соглашение. Срок контракта составит 3 года с возможностью пролонгации еще на сезон. Финансовая сторона сделки не разглашается.

При этом разные источники сообщали, что столичный клуб может заплатить за Мирзова от 3,5 до 5 млн евро, напоминает Чемпионат.Ru. В прошлом сезоне 26-летний футболист "Ростова" на правах аренды выступал за тульский "Арсенал".