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18 июля 201919:14

Лавров: упрощенное гражданство для жителей Донбасса не нарушает международное право

EPA

Решение Москвы упростить получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей соответствует международному праву – об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров со своим коллегой из ФРГ Хайко Маасом, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ напомнил, что люди находятся в торгово-экономической блокаде, объявленной бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Не могут получить за пределами территорий медицинскую помощь и другие "элементарные услуги, которые любое другое нормальное государство оказывает своим гражданам".

"Есть европейская конвенция о гражданстве, и в ней черным по белому записано, что любое государство само определяет, кто может являться его гражданином. Одного этого, по-моему, было бы достаточно", — добавил Лавров.

Он напомнил, что многие годы страны Венгрия, Румыния, Польша дают гражданство жителям Украины, но на проблемы выдачи этих паспортов никто не обращал внимания.

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