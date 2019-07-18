МИД РФ: отказ в выдаче виз американским учителям — ответные меры Вашингтону

Советник-посланник Посольства США в России Тим Ричардсон вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Ему выражен решительный протест, связанный с заявлениями американских официальных лиц и в американских СМИ о том, что Россия якобы отказала в визах сотрудникам Англо-американской школы в Москве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского МИД.

Ранее сообщалось о появившихся в американских СМИ новостях о том, что Россия отказывается выдавать визы американским учителям, которые работают в Москве. В МИД заявили, что данная информация — откровенная ложь, а США скрывают факты.

На Смоленской площади отметили, что речь идет о школе при Посольстве США, которая с 1949 года действует на территории американской дипломатической миссии и занимается обучением детей дипломатов.

В заявлении сообщается, что в 1990-е годы эта школа без какого-либо согласования с МИД РФ переехала в отдельное здание в другой части города. Отмечается, что дети дипломатов оказались в ней в абсолютном меньшинстве, а учреждение образования превратилось в коммерческую структуру, поскольку обучаться в ней могли все желающие за плату.

Также в заявлении МИД подчеркивается, что более двух лет назад американские власти развязали "визовую войну" в отношении дипломатических и консульских представительств России в США. Отмечается, что именно Вашингтон в течение многих месяцев годами тянет с выдачей виз более чем 60 новым сотрудникам российских загранучреждений, а также множатся прямые отказы во въезде. Такие меры, как сообщает МИД, делаются сознательно, чтобы воспрепятствовать кадровой ротации и затруднить нормальную работу российского Посольства, Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, а также генеральных консульств России.

На Смоленской площади отметили, что были вынуждены прибегнуть к ответным мерам в визовой сфере, ведь российским дипломатическим работникам не позволяют въехать на территорию США и потому приходится идти на увязки с въездом американского персонала в Россию.

В МИД снова подчеркнули, что отказ России во въезде американским учителям — откровенная ложь. Российская сторона готова оформлять визы всем работникам диппредставительств США, но только при том условии, что Вашингтон будет так же поступать в отношении российского персонала.