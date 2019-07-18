Утвержден порядок онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму

Московская городская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования на предстоящих выборах в столичный парламент, передает РИА Новости.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов проинформировал общественность о том, что в документе регламентированы действия избирателя, связанные с подачей заявления на портале и порядком онлайн-голосования. Также утвержден порядок составления списка избирателей на избирательном участке дистанционного электронного голосования.

В свою очередь председатель избирательной комиссии Валентин Горбунов рассказал, что "в ходе работы дальнейшей будет возможность вносить изменения после окончания проведения испытаний".

Он подвел итоги первого раунда избирательной кампании — всего зарегистрировано 233 кандидата на выборы в состав Мосгордумы, которые состоятся 8 сентября. Среди соискателей 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ в регистрации.