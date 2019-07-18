Трое детей и четверо взрослых погибли в страшном ДТП в Тыве

В Тыве в автокатастрофе погибли семь человек, в том числе трое детей.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в ГИБДД РФ.

Отмечается, что трагедия произошла на 20-м километре автомобильной дороги Кызыл – Эрзин, после того как водитель Toyota Camry не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Лада Приора".

В результате страшного удара оба водителя и пять пассажиров "Лады", среди которых были дети 4, 7 и 12 лет, погибли на месте. Еще один пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован.

За последнее время это вторая авария в Тыве с массовым количеством погибших. 12 июля автомобиль УАЗ утонул в труднодоступной местности долины реки Шуй. Тогда погибли 10 человек, из них 7 несовершеннолетние. В республике был объявлен двухдневный траур.