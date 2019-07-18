В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело

В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело.

Гражданки России пропали на прошлой неделе, 13 июля, сообщается на сайте посольства страны в Федеративной Республике Германия. Подробности случившегося неизвестны, указаны лишь имена исчезнувших россиянок — Мария и Татьяна Г.

В настоящее время выяснением обстоятельств происшествия занимается Генеральное Консульство России в Мюнхене, которое находится в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ.