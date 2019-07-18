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Ситуация на Украине 15 минут назад
Зеленский в машине за 10 миллионов порассуждал о Путине, коррупции и мире на Украине
Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм, по которому жители других стран смогут получить украинское гражданство в качестве второго. Изменения должны коснуться этнических украинцев. При этом сейчас законодательство страны признает наличие иностранного гражданства у украинцев. За его получение сейчас можно лишиться украинского паспорта.
Официальный Киев решил оригинально ответить российской стороне. Теперь этнических украинцев из других стран тоже ждут на родине с распростертыми объятьями. То есть, фактически, власти готовы разрешить двойное гражданство. Также обещают паспорт "незалежной" и тем, кого притесняют за рубежом. О тех, чьи права нарушают на самой Украине, похоже, забыли.
"Это заявление продиктовано старой традицией "порошенковского" времени о том, что любые действия российской власти, которые расширяют ее возможности и влияние на жителей Украины, представляют опасность для Украины", — прокомментировал директор Киевского института политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Жители непризнанных республик тем временем стоят в очереди за российским паспортом. Получить гражданство захотели больше трех миллионов человек из ДНР и ЛНР. Теперь, когда закон касается не только жителей непризнанных республик, а двух областей Украины, это количество должно увеличиться.
Местные жители рассказывают:
— Это наше спасение, наша защита, наше будущее.
— Мы одна нация, одна страна. Какая разница, сколько паспортов, лишь бы была одна ментальность.
— Если честно, то мне все равно. Это дало Зеленскому стимул выдавать паспорта всем приехавшим на Украину.
Президент Украины тем временем откровенничает с журналистами. Вот Владимир Зеленский за рулем автомобиля стоимостью десять миллионов рублей рассуждает о коррупции, попытках навести порядок и мир на юго-востоке Украине. Впервые рассказал он и о телефонном разговоре с президентом России:
— Все партнеры Украины против того, чтобы я позвонил Путину, но я решил позвонить. Потому что это вопрос Украины, наших граждан. Мы должны благодарить наших западных партнеров за поддержку, но иметь свое мнение.
Только очень внимательный зритель заметит надпись на желтых браслетах президента Украины. Националистический лозунг "слава героям" в буквальном смысле сковывает руки Зеленского. Чтобы перехватить управление страной, ему нужна победа своей партии. До выборов в парламент остаются считанные дни.
"Зеленский, если бы он что-то делал... Люди за него голосовали, 73 процента, это больше процент ожидания, а не поддержки курса, которого до сих пор не существует. "Оппозиционная платформа — За жизнь" не только декларирует, но и четко говорит, что они собираются делать", — рассказал общественный деятель Александр Скубченко.
Перед выборами в парламент на юго-востоке Украины договорились о тишине. Контактная группа согласовала прекращение огня в ночь с 21 на 22 июля. Кроме того, стороны якобы готовятся к обмену пленными.
"В исправительных учреждениях Украины находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях", — написала Дарка Олифер на своей странице в Facebook.
Пока на востоке украинские власти возмущаются получением российских паспортов, на западе граждан переманивают соседи. Например, одна агитационная газета на западе Украины стала поводом для проверки спецслужбами. Чиновников МИДа смутил лозунг, призывающий венгров объединиться, а Закарпатская область выделена на карте в отдельный регион. В СБУ проверят, посягает ли общественная организация венгров на территориальную целостность Украины.
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