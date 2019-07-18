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18 июля 201919:40

Миланский "Интер" готов платить Лукаку 9 млн евро в год

EPA

Темнокожий форвард футбольной сборной Бельгии и клуба английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку попал в сферу интересов миланского "Интера". "Нерадзурри" готовы предложить 26-летнему нападающему пятилетний контракт на 41 млн фунтов или 45 млн евро.

Лукаку в конце минувшего сезона сообщил руководству "МЮ", что хотел бы покинуть чемпионат Англии. Боссы манкунианцев не возражают, но хотели бы выручить за бельгийца 85 млн евро, сообщает Sky Sports. Пока "Интер" остается единственным серьезным претендентом на Лукаку и, в свою очередь, готов заплатить за игрока 65 млн евро.

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