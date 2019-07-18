Мосгорсуд признал приговор вандалу Игорю Подпорину законным

Приговор вандалу Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина в Третьяковской галерее, Мосгорсуд признал законным. ТАСС сообщает, что 18 июля суд отклонил жалобу защиты на решение, утвержденное Замоскворецким судом Москвы.

Адвокаты Подпорина потребовали смягчения наказания, но обвиняемая сторона настаивала на законности приговора. Представитель галереи добавил, что назначенное судом наказание ниже сроков, которые обычно предусмотрены для таких случаев.

Замоскворецкий суд 30 апреля назначил Подпорину 2,5 года лишения свободы, в то время как обвинение требовало три.

25 мая 2018 года Игорь Подпорин повредил картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", разбив стекло и нанеся несколько ударов по полотну. Холст порвался в трех местах, пострадала авторская художественная рама. Ущерб был оценен экспертами в 500 тысяч рублей.

20 мая в Третьяковской галерее завершился первый этап реставрации картины, полностью восстановить полотно планируется до конца 2020 года.