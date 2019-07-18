Путин дал российское гражданство итальянскому бизнесмену

Россиянином стал глава компании Technogym в России 48-летний Массимо Бонджолатти. Компания поставляет спортивное оборудование и тренажеры: велосипедные, силовые и беговые дорожки. Также Путин утвердил поправку в шестую статью закона "О гражданстве Российской Федерации".

Закон дополнен положениями, регламентирующими процедуру представления российским гражданами или их законными представителями документов о прекращении гражданства иностранного государства либо права на постоянное проживание в иностранном государстве. Путин всего предоставил российское гражданство 53 иностранцам, напоминает РИА Новости. Среди них актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, желание стать россиянкой высказала и итальянская киноактриса Орнелла Мути.

В указе Путина о гражданстве уточняется, что дети вновь обретших российское гражданство приобретают его одновременно с принесением присяги их родителями.

18 июля Путин также удовлетворил заявления о выходе из гражданства Российской Федерации двух человек — Анатолия Ильчука и Улугбека Муминова.