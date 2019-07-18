Мина времен Великой Отечественной найдена в центра Петербурга

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружен на площади Победы рядом с тротуаром у гостиницы Park-inn в Санкт-Петербурге.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что на месте опасной находки работают взрывотехники ОМОН, которые установили, что боеприпас представляет собой снаряженную 50 мм мину времен Великой Отечественной войны.

Отмечается, что мину с места вывезут саперы Западного военного округа, для последующего уничтожения на полигоне.