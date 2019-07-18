Стратегия интеграции и сближения Минска с Москвой: Путин и Лукашенко готовы к новым решениям
Более восьми десятков соглашений о сотрудничестве и пакет контрактов на сумму свыше 500 миллионов долларов. В Петербурге прошел большой день российско-белорусской политики. Масштабный Форум регионов двух стран проходит с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главная тема переговоров лидеров — развитие Союзного государства.
Тон разговора подчеркнуто деловой, но год особенный: впереди важнейшая дата — 20-летие Союзного государства.
"В этом году у нас юбилей в декабре. Поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам, и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции", — пояснил глава российского государства Владимир Путин.
"Надо уже не просто говорить, а принимать решения, — развил эту тему президент Белоруссии Александр Лукашенко. — Я поддерживаю предложения наших правительств о том, что мы должны одновременно решить все проблемы до 20-летия нашего Союзного договора. Это, по-моему, 8 декабря? До 8 декабря!"
Для того, чтобы оперативно решать проблемы, была создана специальная рабочая структура.
"У нас отработала рабочая группа между нашими руководителями в министерствах экономик. Подготовили материал, ряд вопросов требует обсуждения на самом высшем уровне", — подчеркнул вице-премьер российского правительства, министр финансов Антон Силуанов.
Более того, на Форуме регионов президент Белоруссии подчеркивает: на переговорах с Владимиром Путиным удалось прийти к некоторым соглашениям.
"Мы не отдыхали, а сегодня напряженно работали над этими вопросами, — добавил Александр Лукашенко. — И пришли к принципиальным соглашениям, о которых мы расскажем конкретно и чуть позже".
В Таврическом дворце — министры, руководители регионов. Обсуждают, как идет работа на местном уровне. Из этого и складываются экономические показатели. у России и Белоруссии мощнейший исторический фундамент и, конечно, Великая Победа.
"В следующем году будет отмечаться знаменательное событие — 75 лет окончания Великой Отечественной войны. Наши народы заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, за возможность жить в мире. И мы обязаны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, оказывать действенную поддержку ветеранам", — пояснил Владимир Путин.
Об общем вкладе в Победу будет напоминать Ржевский мемориал Советскому солдату. Его планируется возвести в Тверской области.
Общие интересы и в сфере энергетики: Белорусскую АЭС строят российские специалисты. Завершение работ планируется в 2020 году. Скоро, возможно, и добраться из Москвы до Минска можно будет быстрее — проектируется высокоскоростная железнодорожная трасса. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просит поддержать проект.
"Его реализация помогла бы помимо очевидных экономических и иных выгод, существенно сократить время поездок по железной дороге между Москвой и Минском. Сейчас это почти 10 часов", — напомнила Валентина Матвиенко.
У Москвы и Минска колоссальный спортивный потенциал. На Вторых европейских играх российская и белорусская сборная стали лидерами медального зачета. Но готовить чемпионов можно тоже совместно — есть и комплексы, и стадионы.
"В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям. В частности, предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и Зимним в Пекине", — предложил Путин.
Кроме того, многие талантливые ребята из Белоруссии смогли пройти подготовку в российском образовательном центре "Сириус".
За два десятка лет товарооборот между странами вырос примерно в шесть раз. Сотрудничество развивают почти 8000 предприятий. Так что интеграция прежде всего выгодна бизнесу. Теперь взаимодействие станет еще более тесным — на Форуме подписаны новые соглашения, которые касаются строительства, фармацевтики и развития транспорта.
За российский рынок бьются компании из разных стран, в том числе и такие гиганты, как Shell.
Компания Shell работает в России давно, по-моему, с конца XIX века. Ну, и в настоящее время достаточно активно работает во многих проектах, является крупным инвестором в российскую экономику. Более 15 миллиардов прямые инвестиции составили", — в курсе дел Владимир Путин.
"Мы достигли договоренности о разведке и добыче дополнительных запасов углеводородов в Сибири. Этот проект станет крупнейшей за последние 5 лет инвестицией в российскую экономику в этой сфере. Помимо этого, в ближайшие 5 лет мы еженедельно будем открывать одну новую АЗС в России", — пообещал Путину главный исполнительный директор концерна Royal Dutch Shell Бен Ван Берден.
Компания активно работает и на Дальнем Востоке, отправляя потребителям сжиженный природный газ. Платежи в российский бюджет за четверть века составили примерно 25 миллиардов долларов.
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