Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 июля 201920:57 Алексей Петров

Стратегия интеграции и сближения Минска с Москвой: Путин и Лукашенко готовы к новым решениям

Стратегия интеграции и сближения Минска с Москвой: Путин и Лукашенко готовы к новым решениям

Более восьми десятков соглашений о сотрудничестве и пакет контрактов на сумму свыше 500 миллионов долларов. В Петербурге прошел большой день российско-белорусской политики. Масштабный Форум регионов двух стран проходит с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главная тема переговоров лидеров — развитие Союзного государства.

Тон разговора подчеркнуто деловой, но год особенный: впереди важнейшая дата — 20-летие Союзного государства.

"В этом году у нас юбилей в декабре. Поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам, и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции", — пояснил глава российского государства Владимир Путин.

"Надо уже не просто говорить, а принимать решения, — развил эту тему президент Белоруссии Александр Лукашенко. — Я поддерживаю предложения наших правительств о том, что мы должны одновременно решить все проблемы до 20-летия нашего Союзного договора. Это, по-моему, 8 декабря? До 8 декабря!"

Для того, чтобы оперативно решать проблемы, была создана специальная рабочая структура.

"У нас отработала рабочая группа между нашими руководителями в министерствах экономик. Подготовили материал, ряд вопросов требует обсуждения на самом высшем уровне", — подчеркнул вице-премьер российского правительства, министр финансов Антон Силуанов.

Более того, на Форуме регионов президент Белоруссии подчеркивает: на переговорах с Владимиром Путиным удалось прийти к некоторым соглашениям.

"Мы не отдыхали, а сегодня напряженно работали над этими вопросами, — добавил Александр Лукашенко. — И пришли к принципиальным соглашениям, о которых мы расскажем конкретно и чуть позже".

В Таврическом дворце — министры, руководители регионов. Обсуждают, как идет работа на местном уровне. Из этого и складываются экономические показатели. у России и Белоруссии мощнейший исторический фундамент и, конечно, Великая Победа.

"В следующем году будет отмечаться знаменательное событие — 75 лет окончания Великой Отечественной войны. Наши народы заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, за возможность жить в мире. И мы обязаны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, оказывать действенную поддержку ветеранам", — пояснил Владимир Путин.

Об общем вкладе в Победу будет напоминать Ржевский мемориал Советскому солдату. Его планируется возвести в Тверской области.

Общие интересы и в сфере энергетики: Белорусскую АЭС строят российские специалисты. Завершение работ планируется в 2020 году. Скоро, возможно, и добраться из Москвы до Минска можно будет быстрее — проектируется высокоскоростная железнодорожная трасса. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просит поддержать проект.

"Его реализация помогла бы помимо очевидных экономических и иных выгод, существенно сократить время поездок по железной дороге между Москвой и Минском. Сейчас это почти 10 часов", — напомнила Валентина Матвиенко.

У Москвы и Минска колоссальный спортивный потенциал. На Вторых европейских играх российская и белорусская сборная стали лидерами медального зачета. Но готовить чемпионов можно тоже совместно — есть и комплексы, и стадионы.

"В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям. В частности, предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и Зимним в Пекине", — предложил Путин.

Кроме того, многие талантливые ребята из Белоруссии смогли пройти подготовку в российском образовательном центре "Сириус".

За два десятка лет товарооборот между странами вырос примерно в шесть раз. Сотрудничество развивают почти 8000 предприятий. Так что интеграция прежде всего выгодна бизнесу. Теперь взаимодействие станет еще более тесным — на Форуме подписаны новые соглашения, которые касаются строительства, фармацевтики и развития транспорта.

За российский рынок бьются компании из разных стран, в том числе и такие гиганты, как Shell.

Компания Shell работает в России давно, по-моему, с конца XIX века. Ну, и в настоящее время достаточно активно работает во многих проектах, является крупным инвестором в российскую экономику. Более 15 миллиардов прямые инвестиции составили", — в курсе дел Владимир Путин.

"Мы достигли договоренности о разведке и добыче дополнительных запасов углеводородов в Сибири. Этот проект станет крупнейшей за последние 5 лет инвестицией в российскую экономику в этой сфере. Помимо этого, в ближайшие 5 лет мы еженедельно будем открывать одну новую АЗС в России", — пообещал Путину главный исполнительный директор концерна Royal Dutch Shell Бен Ван Берден.

Компания активно работает и на Дальнем Востоке, отправляя потребителям сжиженный природный газ. Платежи в российский бюджет за четверть века составили примерно 25 миллиардов долларов.

Сейчас

17:34

Новый владелец "Рустави 2" уволил гендиректора

17:10

Германия вслед за США увидела угрозу в FaceApp

16:54

Путин: урегулирование в Донбассе возможно лишь при контактах Киева с ДНР и ЛНР

16:51

Инвалидам разрешили подавать справки в электронном виде

16:30

Украина ввела спецпошлины на дизтопливо и газ из России

16:04

Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

15:31

На Крымском мосту завершена смычка рельсов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стратегия интеграции и сближения Минска с Москвой: Путин и Лукашенко готовы к новым решениям

Стратегия интеграции и сближения Минска с Москвой: Путин и Лукашенко готовы к новым решениям

42 минуты назад
Новый владелец "Рустави 2" уволил старого гендиректора

Новый владелец "Рустави 2" уволил старого гендиректора

3 часа назад
Пора слезть с пальмы: новый налог на пальмовое масло сделает россиян здоровее

Пора слезть с пальмы: новый налог на пальмовое масло сделает россиян здоровее

11 минут назад
Могут быть причастны к другим преступлениям: арестован второй подбросивший наркотики росгвардеец

Могут быть причастны к другим преступлениям: арестован второй подбросивший наркотики росгвардеец

1 час назад
Чиновники, отвечавшие за расселение людей из ветхого жилья, арестованы

Чиновники, отвечавшие за расселение людей из ветхого жилья, арестованы

55 минут назад
В работе Instagram произошел глобальный сбой

В работе Instagram произошел глобальный сбой

1 час назад
Женщинам в Иране не придется переодеваться, чтобы посмотреть футбол

Женщинам в Иране не придется переодеваться, чтобы посмотреть футбол

4 часа назад
В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом

В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом

9 минут назад
Банкам будет интересно: расходы человека раскрывают его тип личности

Банкам будет интересно: расходы человека раскрывают его тип личности

3 часа назад
В Петербурге и Ленобласти введут электронную визу

В Петербурге и Ленобласти введут электронную визу

3 часа назад
В Google Play пометят "недетские" приложения

В Google Play пометят "недетские" приложения

3 часа назад
Старше Стоунхенджа и пирамид: в Израиле нашли огромный неолитический город

Старше Стоунхенджа и пирамид: в Израиле нашли огромный неолитический город

4 часа назад
Новый тренд шоу-бизнеса: как секс-скандалы портят карьеру и репутацию знаменитостям

Новый тренд шоу-бизнеса: как секс-скандалы портят карьеру и репутацию знаменитостям

4 часа назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Четвертый энергоблок Калининской АЭС подключен после сбоя в работе станции

Четвертый энергоблок Калининской АЭС подключен после сбоя в работе станции

11 минут назад
В Пензенской области подростки избили девочку и снимали все это на видео

В Пензенской области подростки избили девочку и снимали все это на видео

42 минуты назад
Неймар может оказаться в одной команде с Криштиану Роналду

Неймар может оказаться в одной команде с Криштиану Роналду

49 минут назад
Зеленский в машине за 10 миллионов порассуждал о коррупции и мире на Украине

Зеленский в машине за 10 миллионов порассуждал о коррупции и мире на Украине

1 час назад
Турист погиб под обломками полуторатонного камня, пытаясь установить гамак

Турист погиб под обломками полуторатонного камня, пытаясь установить гамак

1 час назад
В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело

В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело

2 часа назад
С октября в суды можно будет подавать коллективные иски по тарифам ЖКХ

С октября в суды можно будет подавать коллективные иски по тарифам ЖКХ

2 часа назад
Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец

Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец

3 часа назад
В Москве запустили производство нового кроссовера Renault Arkana

В Москве запустили производство нового кроссовера Renault Arkana

3 часа назад
В Вильнюсе задержали фигуранта дела о загрязнении "Дружбы"

В Вильнюсе задержали фигуранта дела о загрязнении "Дружбы"

3 часа назад
Машинист поезда нашел попутчиков через приложение и подбросил их до Москвы

Машинист поезда нашел попутчиков через приложение и подбросил их до Москвы

3 часа назад
Тест-драйв обновленного Mitsubishi L200 (+видео)

Тест-драйв обновленного Mitsubishi L200 (+видео)

4 часа назад
Шпионы в каждом телефоне: российский FaceApp переполошил Америку

Шпионы в каждом телефоне: российский FaceApp переполошил Америку

4 часа назад
Германия вслед за США увидела угрозу в FaceApp

Германия вслед за США увидела угрозу в FaceApp

4 часа назад
"Дальневосточный гектар" можно будет взять в Бурятии и Забайкалье

"Дальневосточный гектар" можно будет взять в Бурятии и Забайкалье

4 часа назад
Google и Facebook следят за пользователями через порносайты

Google и Facebook следят за пользователями через порносайты

4 часа назад
Инвалидам разрешили подавать справки в электронном виде

Инвалидам разрешили подавать справки в электронном виде

4 часа назад
Кто и как поделит Раду? Последние обвинения перед выборами

Кто и как поделит Раду? Последние обвинения перед выборами

4 часа назад
Пес в одиночку отправился в путешествие за потерянной любовью

Пес в одиночку отправился в путешествие за потерянной любовью

4 часа назад
В США продают дом, где секта Чарльза Мэнсона расправилась с супружеской парой

В США продают дом, где секта Чарльза Мэнсона расправилась с супружеской парой

4 часа назад
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

5 часов назад
Строитель судится с Киркоровым из-за ремонта

Строитель судится с Киркоровым из-за ремонта

5 часов назад
В российских вузах появятся квоты для белорусов, а в Минске будут проводить ЕГЭ

В российских вузах появятся квоты для белорусов, а в Минске будут проводить ЕГЭ

5 часов назад
Российские истребители могут заменить американские в ВВС Турции

Российские истребители могут заменить американские в ВВС Турции

5 часов назад
На Крымском мосту уложен золотой стык

На Крымском мосту уложен золотой стык

5 часов назад
Албанец увидел свою ампутированную ногу на пачке сигарет и возмутился

Албанец увидел свою ампутированную ногу на пачке сигарет и возмутился

5 часов назад
Лечение от наркомании по-омски: гири - на ноги, наручниками - к кровати

Лечение от наркомании по-омски: гири - на ноги, наручниками - к кровати

5 часов назад
Исследование: пользователи всё чаще "изменяют" айфонам

Исследование: пользователи всё чаще "изменяют" айфонам

6 часов назад
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

6 часов назад
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

6 часов назад
"Ненавижу воровство": поджигатель студии аниме объяснил свое преступление

"Ненавижу воровство": поджигатель студии аниме объяснил свое преступление

7 часов назад
От слов к делу: Зверев голыми руками собрал мусор на Байкале

От слов к делу: Зверев голыми руками собрал мусор на Байкале

7 часов назад
СПЧ об усыновленных гей-парой детях: если нет насилия, разрушать их мир нельзя

СПЧ об усыновленных гей-парой детях: если нет насилия, разрушать их мир нельзя

7 часов назад
09.09.19. Угрожает ли Земле опасный QV89?

09.09.19. Угрожает ли Земле опасный QV89?

8 часов назад
Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется

Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется

8 часов назад