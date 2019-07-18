Чиновники, отвечавшие за расселение людей из ветхого жилья, арестованы

Суд на два месяца арестовал исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области и еще троих фигурантов по делам об аварийном жилье.

Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.

Отмечается, что помимо и.о. министра за решетку отправлены также один из бывших региональных министров строительства и ЖКХ, а также два экс-главы муниципальных образований — Наримановского района и Астраханского сельсовета.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области была проведена масштабная спецоперация под руководством заместителя Генерального прокурора России Андрея Кикотя, в ходе которой были задержаны 24 действующих и бывших чиновника, а также бизнесмены, которые отвечали за капитальный ремонт домов и переселение людей из аварийного фонда, в том числе, исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Олег Гужвинский.