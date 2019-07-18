Неймар может оказаться в одной команде с Криштиану Роналду

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, который хотел бы вернуться в испанскую "Барселону", так разозлил своим желанием руководителей чемпионов Франции, что может оказаться... в итальянском "Ювентусе" вместе с Криштиану Роналду.

По сообщениям инсайдеров, Неймар, который продолжает лечение травмы, полученной незадолго до старта Кубка Америки, встречался с руководителями "ПСЖ" и подтвердил, что хочет уйти. Но французы не хотят идти на поводу у капризного бразильца и придумали собственную версию его ухода: как сообщает Football Italia, бразильца могут отдать в итальянский "Ювентус".

"Пари Сен-Жермен" заинтересован в аргентинском нападающем "Старой синьоры" Пауло Дибала и, кажется, готовы пойти на обмен нападающими. Правда, цена на Неймара на трансферном рынке значительно выше, чем на аргентинца – 180 млн евро против 85 "лимонов". Но, видимо, боссы "ПСЖ" надеются уговорить "Юве" на доплату.