В Пензенской области подростки избили девочку и снимали все это на видео

Трое учеников школ причастны к избиению девочки в ходе конфликта между подростками в селе Вазерке Пензенской области.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в прокуратуре региона, подчеркнув, что 15 школьников из числа участников и очевидцев поставлены на внутришкольный учет.

Отмечается, что 8, 9 и 10 июля в селе Вазерки Бессоновского района произошел конфликт между несовершеннолетними учащимися общеобразовательных организаций Бессоновского района, в результате чего трое парней избили девочку. Сообщается, что возраст участников драки составил 13-14 лет.

Скандал начался после того, как видео попало в социальные сети. Как сообщалось в одном из пабликов "ВКонтакте", 10 июля группа подростков из села Вазерки привели к железной дороге девочку из соседнего села, после чего один из подростков ударил ее кулаком, пнул и уже упавшую продолжил бить ногами, затем ее заставили извиняться и снимали все это на телефон​​​.

При этом установлено, что знавшие о видео директора школ и сотрудники районного управления образования вопреки требованиям законодательства не уведомили о случившемся правоохранительные органы.

В результате разбирательства полиция возбудила в отношении родителей четверых школьников административное дело по статье "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Продолжается расследование и в отношении должностных лиц, которых прокуратура просит привлечь к ответственности.