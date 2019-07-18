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18 июля 201921:28

Четвертый энергоблок Калининской АЭС подключен после сбоя в работе станции

фото ИТАР-ТАСС

Четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области подключен к сети после частичной остановки утром 18 июня из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в центре общественных связей АЭС, что идет плановый набор мощности – до 1000 МВт, который будет набрана в 04:00 мск.

Утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской атомной электростанции отключились высоковольтные ЛЭП "Белозерская" и "Опытная", что привело к отключению от сети трех энергоблоков АЭС.

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