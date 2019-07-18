Тур де Франс. 12-й этап выиграл чемпион Вуэльты-2018 Йейтс

На многодневной велогонке "Тур де Франс" прошел 12-й этап. Гонщики проехали 209,5 км между городами Тулуза и Баньер ди Бигор. Победителем стал чемпион испанской Вуэльты-2018 британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott.

Время англичанина – 4 часа 57 мин. 33 сек. Вторым стал испанец Пейо Бильбао (команда "Астана"), третьим – австриец Грегор Мюльбергер (BORA-Hansgrohe). Единственный россиянин на "Большой петле" Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin) занял 73-е место.

В общем зачете лидерство сохранил француз Жюлиан Алафилипп из "конюшни" Deceuninck-Quick Step, в тройке лучших два велосипедиста команды INEOS британец Герейнт Томас и колумбиец Иган Арли Берналь.