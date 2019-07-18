Это песня: Баста взялся за футбол и пообещал сделать СКА снова великим

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, заинтересован в помощи футбольному клубу СКА из Ростова. Пока музыкант поддерживает команду через социальные сети. Но обещает привести крупных инвесторов в клуб, который в свое время выигрывал серебро и Кубок СССР.

Рэпер Баста решил взяться за футбол. Интерес к нему был всегда: Василий Вакуленко болельщик московского ЦСКА, но помочь музыкант решил другим армейцам, своим, ростовским. Заявлен проект мощно, как концертная афиша – возрождение СКА.

"Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть, Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и в их возвращении в большую игру, но о каких-то конкретных действиях говорить пока преждевременно", — прокомментировала инициативу пресс-служба футбольного клуба.

СКА из Ростова-на-Дону — клуб с именем и историей. Серебро чемпионата СССР в 1966 году, кубок Советского Союза в 1981 году — достижения для провинциальных команд невероятные. Сейчас СКА играет в низшей, второй лиге. В 2018 году Василий Вакуленко уже оказывал финансовую помощь СКА, помог клубу погасить долги. Теперь речь идет о "ряде серьезных инвесторов", станет ли сам рэпер инвестором и получит ли официальную должность в клубе – неизвестно.

"Поддерживаю идею. Отлично! Удачи!" – краток игрок "Ростова" Алексей Ребко.

Примеров, когда люди, далекие от футбола, выходили с амбициозными проектами в России больше, чем песен у Василия Вакуленко. Но только судьба у них разная. Треки Басты — хиты, а клубы остались однодневками. Пожалуй, последним из таких был проект ФК "Арарат" из Москвы, игравший все в той же второй лиге с такими звездами в составе, как Павлюченко и Измайлов, а тренировал команду нынешний наставник "Тамбова" Александр Григорян. А ведь были еще и "Асмарал", и "Спартак-Чукотка", и "Жемчужина" (Сочи).

Баста – родом из Ростова. В интервью "Спорт-Экспрессу" он признавался, что хочет Make SKA Rostov Great Again. Впрочем, когда и в каком статусе Вакуленко займется этим проектом – вопрос открытый. Представители артиста дали, как это водится в рэперской среде, только тизер – скоро. В своем дивизионе ростовский СКА стартовал с победы над еще одной легендой южного футбола "Черноморцем" со счетом 1:0. Это просто песня.