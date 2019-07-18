Турция пригрозила США ослаблением южного фланга НАТО
Исключение Турции из программы по созданию американских истребителей пятого поколения F-35 ослабит южный фланг североатлантического альянса.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он подчеркнул, что Анкара является стратегическим партнером Вашингтона, и в связи с этим надеется, что США откажется от шагов, которые могут навредить двусторонним отношениям.
17 июля Белый дом заявил, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. При этом администрация США подчеркнула, что страна продолжит сотрудничество с Анкарой.
В ответ министерство иностранных дел Турции призвало американцев отказаться от "ошибочного решения", отметив, что оно может нанести непоправимый вред двусторонним отношениям.
Как заявил руководитель корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Россия готова поставить Турции истребители Су-35 вместо американских F-35, если на то будет желание Анкары.
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