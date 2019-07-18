Доллары порноактрисе: ФБР рассекретило документы о плате Трампа за молчание

ФБР рассекретил документы. В электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк попало расследование в отношении нынешнего 45-го президента США Дональда Трампа. Сотрудники Федерального бюро расследований полагали перед президентскими выборами 2016 года, что Трамп обсуждал план откупа от бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд.

За молчание женщине, утверждавшей, что у нее был секс с Трампом, были заплачены десятки тысяч долларов. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн угодил за решетку на три года за ряд преступлений, уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США, отмечает ТАСС. Нарушения правил финансирования предвыборной кампании, среди которых могли быть выплаты женщинам денег за молчание об их связях с нынешним хозяином Белого дома. Одной из этих дам и была Клиффорд, другой – бывшая фотомодель Карен Макдугал. При этом адвокат заявлял. Что действовал от имени и по поручению Дональда Трампа, но сам Трамп это категорически отрицает.

Сотрудники ФБР отследили серию телефонных звонков Коэна. В октябре 2016 года Майк Коэн, в частности, звонил адвокату Клиффорд, предположительно, чтобы обсудить выплату компенсации за ее молчание. А незадолго до этого и вскоре после адвокат Трампа беседовал по телефону со своим боссом, то есть с самим Трампом, а также с Хоуп Хикс, которая была в то время помощницей кандидата в президенты США.

При этом все участники этой телефонной карусели также обменивались между собой письмами по электронной почте и текстами через смартфоны.

В суде Майк Коэн утверждал, что Трамп осознавал незаконность своих действий, но лично распорядился провести женщинам выплаты денег.

Американские законодатели будут вправе начать процедуру импичмента в отношении президента, если будет доказано, что тот лично отдал распоряжение Коэну заплатить Клиффорд и Макдугал за молчание, заявил член юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер в декабре 2018 года.